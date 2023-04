Elezioni, a San Michele Mondovì Daniele Aimone sfida il sindaco uscente Domenico Michelotti

Si conferma una corsa a due nel comune di San Michele Mondovì per le elezioni amministrative 2023.

Il sindaco uscente e ricandidato, Domenico Michelotti, verrà sfidato da Daniele Aimone.

A sostenere Michelotti la squadra di "Uniti per San Michele", che rappresenta un proseguo dell'amministrazione uscente con importanti nuovi ingressi.

Ne fanno parte: Antonella Silvia Morra, impiegata Coldiretti e consigliere uscente; Sergio Zavattero, pensionato, ingegnere e dirigente d'azienda, attualmente presidente Lions Club Mondovì; Edoardo Bona, professore ordinario presso l'Università degli studi di Torino e presidente del corso di laurea in lettere, consigliere uscente; Claudio Castagno, dipendente Riva Acciaio; Eugenio Demagistris, pensionato dipendente Silva Team; Ezio Gazzano, pensionato guardia Giurata Valeo Spa; Margherita Serena Ivaldi, commerciante e assessore uscente; Giuseppe Carmelo Avico, pensionato, dipendente Valeo Spa e vicesindaco uscente; Ivana Garelli, docente di lingue straniere e Aspp presso il CPA Mondovì, commissario test A2 prefettura; Gian Carlo Bernardelli, pensionato, medico chirurgo.

Aimone, che ha alle spalle l'esperienza amministrative come consigliere comunale dal 2013-2018, è sostenuto da "Rinascita Sanmichelese" con: Alessandra Rosso, ignegnere libero professionista; Andrea Avagnina, commerciante; Daniele Sciandra, assistente amministrativo asl; Francesca Turco, lavoratrice dipendente; Germano Briatore, ex impiegato oggi in pensione; Giuseppe Sclavo, impiegato; Marina Peirano, operatrice socio sanitaria; Andrea Launo, sociologo clinico; Luisa Avico, imprenditrice; Ugo Volume, pensionato, ex assistente amministrativo asl.

In Granda sono 13 i Comuni i cui cittadini saranno chiamati alle urne, domenica 14 e lunedì 15 maggio, per rinnovare sindaci e Consigli. Si tratta di Acceglio, Alto, Bergolo, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Cossano Belbo, Montaldo Roero, Murello, San Michele Mondovì, Vernante, Vicoforte, Villanova Mondovì e Vezza d’Alba.