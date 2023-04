Villanova Mondovì al voto: in corsa per la carica di sindaco Michele Pianetta e Roberto Murizasco

Sarà una sfida a due per le amministrative del 14 e 15 maggio prossimi nel comune di Villanova Mondovì.

In corsa per la carica di primo cittadino Michele Pianetta, vice sindaco nell'amministrazione uscente, guidata da Michelangelo Turco e Roberto Murizasco, già vice sindaco nelle amministrazioni Tomatis e Boasso.

"Per Villanova" è la lista che sostiene Pianetta, imprenditore, 36 anni, sposato e papà di tre figli. Ne fanno parte: Simone Aimo (43 anni, consulente assicurativo); Ornella Ambrogio in Fenoglio (55 anni, tecnico di laboratorio); Cristina Fenoglio (24 anni, addetta all'accoglienza); Daniele Fenoglio (37 anni, agricoltore); Sabrina Gasco in Cedro (51 anni, educatrice professionale); Fabiola Himci, (46 anni, insegnante); Livio Marabotto (45 anni, artigiano edile, consigliere uscente); Andrea Orsi, (40 anni, commercialista); Fabrizio Prato (53 anni, geometra libero professionista); Guido Preve (71 anni, pensionato, assessore uscente); Cristina Ramondetti in Marchisio (44 anni, insegnante); Claudia Vignolo in Bongiovanni(59 anni, casalinga e scrittrice).

Murizasco, 60 anni, agente assicurativo, padre di due figlie, nella corsa al municipio è sostenuto dalla lista "Villanuova" che è così composta: Susi Bruno (assistente sociale, già in amministrazione negli anni '80); Giovanni Denina (65 anni, ex ferroviere in pensione e Presidente consorzio irriguo Reale Ferretta); Romina Capitani (50 anni, segretaria di studio medico); Giampiero Merlo (65 anni, ex impiegato concessionaria veicoli commerciali in pensione, presidente della Pro Paschese); Chiara Bongiovanni (56 anni, insegnante); Riccardo Boasso (65 anni, ex dipendente comunale); Cristina Candela (36 anni, veterinario Asl); Giorgio Musso (57 anni, artigiano); Federica Chiera (38 anni, parrucchiera); Giacomo Vinai, 31 anni (imprenditore azienda di commercio); Laura Boetti (24 anni, studentessa universitaria); Valerio Cuniberti (44 anni, manager).

In Granda sono 13 i Comuni i cui cittadini saranno chiamati alle urne, domenica 14 e lunedì 15 maggio, per rinnovare sindaci e Consigli. Si tratta di Acceglio, Alto, Bergolo, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Cossano Belbo, Montaldo Roero, Murello, San Michele Mondovì, Vernante, Vicoforte, Villanova Mondovì e Vezza d’Alba.