A Revello, il cane guida torna a scuola

Giovedì 30 marzo la sezione E della scuola dell'infanzia di Revello ha ricevuto la visita di un ospite speciale: il cane guida Dante, un bel labrador nero di 10 anni, che ha accompagnato il suo proprietario Simone Zenini, dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti, ente che ha proposto questo progetto dal titolo "Il cane guida torna a scuola".

Simone ha spiegato a bambini e insegnanti in cosa consiste il lavoro e l'addestramento dei cani guida, la sensibilità e la responsabilità di cui sono dotati e a cui sono allenati.

Ha fatto poi indossare a tutti i bambini una mascherina per gli occhi, in modo da far provare a indovinare delle immagini in 3d e dei profumi di erbe aromatiche e piante senza l'utilizzo della vista, ma utilizzando gli altri sensi. Infine ha spiegato a grandi linee come si scrive e si legge col metodo Braille.

L'esperienza è stata molto gradita dai bambini e dai docenti.