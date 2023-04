Turchia, giovani e missioni: la Caritas Vicaria delle Langhe raccoglie 16.500 euro

I numeri delle attività benefiche pasquali fanno sorridere la Caritas Vicaria delle Langhe, un territorio di quasi 19mila abitanti suddiviso in 29 parrocchie e 6 unità pastorali. Complessivamente sono stati raccolti quasi 16.500 euro: 7.700 andranno in aiuto delle popolazioni colpite dal sisma in Turchia e Siria, 7.181 a sostegno della mensa dei poveri del Convento di Sant’Antonio da Padova di Torino e per l’inserimento lavorativo e abitativo di giovani nella Diocesi di Alba; 1.600 euro, infine, aiuteranno le Chiese Sorelle e i progetti missionari dei Fidei Donum Albesi. La cifra totale potrebbe ancora crescere con le donazioni spontanee e le ultime raccolte fondi delle parrocchie.

L’aiuto della Vicaria delle Langhe prosegue anche nei progetti di ospitalità delle famiglie ucraine: attualmente sono tre i nuclei famigliari residenti presso le case canoniche di Benevello e Lequio Berria, una famiglia è ospitata a Sinio, una a Roddi, una a La Morra e una Monforte. Trentacinque persone, tra adulti e bambini, restano alloggiati nell’hotel Santamaria di La Morra. “Il processo di integrazione procede molto bene. Sono soprattutto i bambini a essersi adeguati alla nuova realtà con ottimi risultati anche a scuola. In alcuni casi anche gli adulti sono riusciti a trovare lavoro”, spiega Alberto Adriano, coordinatore della Caritas vicariale.

L’organizzazione degli aiuti a favore della popolazione ucraina ha tenuto conto dell’evolversi in tempo reale del conflitto. In un primo tempo si è provveduto a raccogliere materiali di prima necessità e a trasportarli con dei furgoni, poi si sono raccolte offerte in denaro, girate alla Caritas italiana che ha lavorato in stretto contatto con le Caritas in Ucraina. In totale, tramite donazioni ed eventi solidali sono stati raccolti 12.500 euro.