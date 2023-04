Fossano Calcio: commenti offensivi sulla morte di Julia Ituma, tesserato minorenne convocato dai dirigenti

Il Fossano valuta i provvedimenti da assumere nei confronti di un proprio tesserato, minorenne, sul cui profilo Facebook è stato pubblicato un commento offensivo a proposito della tragica notizia della morte della pallavolista Julia Ituma.

La società, appena venuta a conoscenza del post in questione, ha immediatamente annunciato "seri provvedimenti", dissociandosi in maniera netta, scusandosi e porgendo le condoglianze a famigliari e club di appartenenza di Julia.

Il ragazzo, accompagnato dai genitori, è stato convocato dai dirigenti per fornire le sue spiegazioni. Rimane riservato, almeno per il momento, l'esito del colloquio.

"Per rispetto del minore e della sua famiglia la società non rilascia alcuna dichiarazione in merito" - la posizione ufficiale del Fossano Calcio.