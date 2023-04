Nuoto: Sara Curtis e Anita Gastaldi ok agli Assoluti UnipolSai primaverili

La genolese Sara Curtis parte con il piede giusto negli Assoluti UnipolSai primaverili di nuoto.

Per la portacolori del Team Dimensione Nuoto la soddisfazione del "Personale" sui 50 dorso: un 28’’70, che vale la sesta posizione nella finale A ed il pass per gli Eurojunior.

Molto bene anche la braidese Anita Gastaldi, atleta TDN in prestito alla società Vo2, 5^ con il crono di 28’’55.

Comincia nel migliore dei modi, dunque, la competizione allo Stadio del Nuoto di Riccione. Sessantotto i titoli italiani da conquistare e il pass per Fukuoka 2023 nel mirino.

Gli Assoluti UnipolSai primaverli di nuoto, come da tradizione, fungono da crocevia per Olimpiadi, Mondiali ed Europei, insieme all'appendice estiva del Trofeo Settecolli che completa la squadra, e in questo caso per i campionati del mondo che si svolgeranno in Giappone dal 23 al 30 luglio.