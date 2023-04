Volley A1F. Parte da Firenze la rincorsa di Cuneo alla Challenge Cup. Cecconello: "Vogliamo andare più lontano possibile" (VIDEO)

Archiviata la stagione regolare con la sconfitta di Novara e l'undicesimo posto finale, la Cuneo Granda S.Bernardo si appresta a vivere la sua prima esperienza nei playoff Challenge.

Una sorta di mini torneo tra deluse e sorprese del campionato. Delusa chi, come Cuneo, pensava e sperava di agguantare una posizione utile per partecipare ai playoff scudetto, mentre tra le sorprese annoveriamo di sicuro Pinerolo in grado di agguantare una salvezza che alla fine del girone di andata sembrava davvero utopia. Ultima formazione a prendere parte alla prima fase dei playoff Challenge è Vallefoglia.

Si gioca al meglio di due vittorie su 3 partite: il ritorno tra Cuneo e Firenze si giocherà mercoledì sera 19 aprile alle 20.30 al palasport di San Rocco con eventuale "bella" ancora in Toscana.

Le due vincitrici se la vedranno poi con le uscenti dai quarti dei playoff scudetto nella seconda fase, denominata Round Robin. Le sei squadre saranno divise in due gironi all’italiana di sola andata, seguendo il ranking della Regular Season: la 1ª, la 4ª e la 5ª faranno parte del Girone A, la 2ª, la 3ª e la 6ª faranno parte del Girone B. Le prime classificate dei raggruppamenti si affronteranno infine in gara unica il 7 maggio per qualificarsi alla CEV Challenge Cup 2023-24.

Con animi diversi le squadre dovranno dunque resettare tutto e ripartire: in palio un posto nella terza competizione europea della prossima stagione.

L'avventura della Cuneo Granda S.Bernardo nei primi playoff Challenge della storia parte da Palazzo Wanny a Firenze, dove le Gatte affronteranno le Bisontine oggi pomeriggio, sabato 15 alle ore 18, nella prima giornata del primo turno della competizione.

Ne abbiamo parlato con Agnese Cecconello, una delle inossidabili centrali della squadra allenata da Massimo Bellano: "Il nostro obiettivo è quello di andare più lontano possibile nella competizione - dice - e chissà, magari portare a casa questo piccolo traguardo". Sulle avversarie fiorentine: "Mi aspetto una battaglia, contro una squadra che negli ultimi tempi si è rinforzata tanto".

Mentre la squadra si appresta a vivere l'avventura finale, è il volley mercato a tenere banco.

Agnese Cecconello insieme con Anna Hall e la capitana Noemi Signorile con Binto Diop promossa titolare, potrebbero essere le due diagonali che rappresenteranno lo zoccolo duro sul quale la Cuneo Granda Volley ripartirà nella prossima stagione.

Sul fronte nuovi arrivi, radio mercato parla con insistenza di una trattativa molto ben avviata con la schiacciatrice tedesca Lena Stigrot, che a Busto Arsizio non resterà sicuramente.

Nessuna conferma ufficiale ufficiale da parte della società: noi abbiamo chiesto a Cecconello quale sarà il suo futuro, lei naturalmente è rimasta sul vago: