Volley A1F. Playoff Challenge, il primo acuto è di Firenze: Granda S.Bernardo superata al tie break

In un clima surreale sono partiti a Firenze i playoff Challenge della Cuneo Granda S.Bernardo.

Non poteva essere altrimenti: sarà così in tutti i palasport nei quali, in questo tristissimo weekend il mondo della pallavolo piange la prematura e tragica scomparsa della giovanissima giocatrice di Novara, Julia Ituma. Commozione e occhi lucidi delle atlete in campo durante il minuto di silenzio che al Pala Wanny ha preceduto la partita.

Il primo round della sfida tra Firenze e Cuneo va alle toscane, che s’impongono per 3-2 (22-25/25-19/19-25/25-19/15-10) ed avranno ora la possibilità di giocarsi il primo di due match ball a disposizione in gara2 che si disputerà mercoledì sera 19 aprile alle 20,30 al palasport di San Rocco Castagnaretta.

LA PARTITA

Firenze avanti 7-2 nel primo set, quando Bellano chiama time out e avverte le sue ragazze: “Stiamo facendo tutto l’opposto di quello che ci eravamo detti”. Parole che scuotono Signorile e compagne, le quali pian piano rimontano ed impattano a quota 11 con l’ace di Szakmary. Ora è vera partita: Firenze prova a riprendere in mano la situazione portandosi avanti 15-13, ma arrivano due muri cuneesi ed un attacco di Szakmary che ribaltano la situazione in favore delle Gatte (16-17) che trovano anche il break sul 18-20 con una battuta dell’ungherese messa a terra da hall. C’è il time out fiorentino, ma due errori della Bisontine regalano il set ball a Cuneo (20-24) che chiude 22-25 con un primo tempo di Hall.

Nel secondo set parte subito forte Cuneo che va sullo 0-3, ma Firenze riesce a trovare il pareggio a quota 5 per avvicinarsi di un break sul 6-8. Il turno al servizio di Cecconello, con la sua battuta insidiosa, permette alle piemontesi di allungare 9-13 grazie ad una Hall precisissima. L’errore in attacco fiorentino dà il massimo vantaggio alle Gatte sul 9-14, ma stavolta tocca alle Bisontine mettere in crisi le avversarie dalla linea dei 9 metri: due aces diretti ed un altro servizio insidioso di Guiducci le riportano in parità, 14-14, con Bellano che ferma il gioco. Firenze trova il break (18-16), ricucito dall’ace di Signorile sul 19-19, ma Herbots e due errori delle piemontesi riportano Il Bisonte avanti 23-19. Il set ball è ancora opera di Herbots (24-19), poi arriva il punto finale a muro.

Nel terzo set il primo vero strappo è di Cuneo, che si porta avanti 6-10 con due attacchi vincenti di Gicquel dalla seconda linea. Arriva il time out del tecnico fiorentino e la pausa spezza il ritmo alle piemontesi, che si vedono erodere tutto il vantaggio accumulato fino alla parità (11-11) con un altro servizio vincente di Guiducci. Cuneo reagisce e torna avanti 16-19, poi 19-23 e tocca a Parisi chiamare time out, poi due muri di Hall consegnano il parziale alle biancorosse che s’impongono 19-25.

Estremo equilibrio nelle fasi iniziali del quarto set, con Firenze che prova ad ingranare sul 7-5, ma viene rimontata e superata 9-10. Un ace fiorentino ribalta la situazione: il Bisonte va avanti di due lunghezze, sul 13-11 Bellano chiama time out ma alla ripresa Kutznetsova mette fuori la palla del 14-11. Va al servizio Hall e la seconda linea fiorentina va in difficoltà: Nwakalor mette fuori una parallela e le due squadre tornano in parità sul 17-17. Firenze non molla e torna avanti 20-17, Bellano chiama il suo ultimo time out, ma Herbots affonda il colpo e porta le toscane avanti 21-17. Firenze chiude 25-19.

Nel tie break vantaggio per Firenze sul 5-3 con l’ace di Sylves, poi Herbots trova il mani e fuori vincente che porta le Bisontine avanti 7-4. Bellano ferma il gioco, ma le padrone di casa vanno al cambio campo sull’8-4 grazie all’errore di Szakmary che schiaccia in rete. Entra Drews, ma sbaglia subito il suo attacco, poi c’è il muro di Graziani su Kutznetsova che porta Firenze avanti 10-4. “Abbiamo fatto tanta fatica per arrivare fin qui e perdiamo il tie break in questo modo?”, dice Bellano nel suo ultimo time out, ma la rimonta non riesce: Nakalor manda Firenze al match ball sul 14-8. Kutznetsova ne annulla uno, Cecconello a muro un secondo, ma il servizio out di Gicquel consegna il tie break (15-10) e partita alle padrone di casa.