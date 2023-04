“Famiglie e lavoro: intrecci possibili?", ad Alba un incontro nell'ambito del progetto “Mano a mano”

Come armonizzare i tempi di vita e lavoro delle famiglie? Come abitare una società sempre più frenetica, che oltre all’auto-realizzazione personale è molto richiedente rispetto ai compiti di cura, di gestione, di organizzazione del quotidiano?

Nell’ambito del progetto “Mano a mano”, composto da una vasta rete di partner pubblici e privati, lunedì 17 aprile è previsto un incontro dal titolo “Famiglie e lavoro: intrecci possibili? – Riflessioni dalla parte della genitorialità”. Appuntamento alle ore 20.30 nel Salone polivalente del quartiere Tetti blu, in viale Masera 1 ad Alba.

Insieme alla pedagogista Chiara Camia e a Deana Panzarino dell’agenzia per il lavoro Exar Solution, il pubblico potrà riflettere su come i genitori possano far fronte al delicato compito di far convivere le esigenze di famiglia e lavoro nella vita di tutti i giorni. La lente osservativa riguarderà due dimensioni: da un lato quella pedagogica, approfondendo gli strumenti e le possibilità esistenti nella relazione tra genitori e figli, ma anche nella relazione di coppia, rispetto alla gestione del quotidiano e alla conciliazione della vita domestica e lavorativa. Dall’altro lato verranno esplorati gli esempi di welfare aziendale e di “buone pratiche” già attive sul territorio, fornendo esempi di realtà occupazionali che aiutano i lavoratori ad armonizzare i propri tempi di vita.

Per informazioni aggiuntive o pre-iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo prog.manoamano@gmail.com.