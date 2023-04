Guasto domenicale nella fornitura idrica a Bene Vagienna

Questa mattina, domenica 16 aprile, una brutta sorpresa per i residenti del capoluogo di Bene Vagienna. Le abitazioni sono rimaste infatti con i rubinetti asciutti, parrebbe per un guasto alla rete.

L'amministrazione comunale ha comunicato agli utenti: "Citta di Bene: Mondoacqua guasto improvviso nel capoluogo, verrà risolto appena possibile in giornata. Scusate il disagio".

Contattato dal nostra redazione, il presidente Piercarlo Pellegrino, dell'azienda che gestisce il servizio idrico integrato conferma, sottolineando che le squadre reperibili sono entrate subito in servizio per chiarire le cause e risolvere la problematica. Parrebbe essere un guasto tecnico legato alla rete dell'ALAC - Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi.