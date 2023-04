Il restauro del 'chiuchè' di Farigliano celebrato nelle opere di Eleonora Salonio

Un simbolo importantissimo per il paese. Così è stato definito il 'chiuchè', il campanile di piazza San Giovanni a Farigliano che, dopo un intenso lavoro di riqualificazione, è pronto per accogliere cittadini e turisti come torre civica panoramica (leggi qui).

Ieri, sabato 15 aprile, per celebrare l'inaugurazione del progetto l'artista Eleonora Salonio ha voluto omaggiare con 150 litografie acquarellate i presenti, ognuna distribuita all'interno di una cartellina da Langa Grafica di Clavesana.

Si tratta di un magnifico scorcio sul campanile fariglianese per celebrare questo importante momento.

Nata ad Alba, Eleonora Salonio, vive a Bra e ha uno studio a Farigliano. Ha frequentato l'accademia Albertina di Torino sezione distaccata di Cuneo come allieva dei professori Franco, Perotti, Ruggeri, Giorgis, Carena e Guasco, prima di avviare collaborazioni all'interno del gruppo de " i pittori di Mondovì" e della "Società Promotrice delle Belle Arti di Torino". Il comune di Bra nel 2011 le ha dedicato una cartellina dei suoi scorci architettonici. Collabora con l'Istituto Storico di Bra e dei Braidesi ed è socia della "Famija Albeisa" con cui ha esposto le sue opere nella chiesa di San Domenico in Alba. Ultimamente fa parte di "Farigliano Arte".