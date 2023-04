Rifreddo “Città del Sì”: il Comune aderisce alla campagna nazionale di Anci

Il Comune di Rifreddo aderisce alla campagna “Dichiara il tuo Sì in Comune” organizzata da ANCI al fianco del Ministero della Salute e del Centro Nazionale Trapianti in occasione della promozione della 26esima Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti che ricorre il 16 aprile 2023.

Nel Comune di Rifreddo, infatti, i cittadini maggiorenni possono esprimere la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità, trasformando così un semplice atto individuale in un forte gesto collettivo di fiducia e responsabilità.

Diventare donatori è facilissimo: ogni cittadino ha la possibilità di registrare il proprio consenso all’anagrafe del proprio Comune, al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità. Ma si può fare anche online, in pochi minuti: basta andare sul sito www.sceglididonare.it e registrarsi con lo Spid attraverso l’Aido (Associazione italiana donatori di organi), oppure, se non si possiede un’identità digitale, si può compilare e stampare il tesserino del donatore (disponibile sul sito www.sceglididonare.it) e conservarlo tra i propri documenti, magari comunicandolo ai propri familiari.

Nonostante le diverse modalità con le quali esprimere la propria scelta di donare, i dati ci dicono che circa il 90% delle dichiarazioni registrate nel Sistema informativo trapianti-SIT sono state depositate in occasione del rilascio o rinnovo della carta d’identità al Comune (13 milioni e mezzo su un totale di 15 milioni di volontà presenti nel database del Cnt), rappresentando la principale modalità con cui i cittadini maggiorenni esprimono il proprio volere sulla donazione post-mortem.

Per questo è fondamentale che l’informazione e la sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti vedano protagonisti non solo le istituzioni sanitarie, ma anche gli enti locali, in un’alleanza sempre più forte tra salute e territorio.

“Rifreddo vuole essere una “Città del Sì” – ha detto il vicesindaco Elia Giordanino - e aderendo a questa campagna informativa vogliamo sensibilizzare e informare quanto più possibile i nostri concittadini sull’importanza della donazione di organi, tessuti e cellule. Si tratta di una scelta importante, una scelta di cuore, grazie alla quale molte patologie possono essere curate e molte vite salvate”