Al “Cinema Teatro Don Bosco” Le nozze di Figaro su grande schermo

Giovedì 27 aprile alle ore 19.45 il pubblico cuneese potrà assistere a Le nozze di Figaro sul grande schermo. L’intramontabile produzione di David McVicar dell’opera comica di Mozart sarà trasmessa alla Sala della Comunità “Cinema Teatro Don Bosco” in contemporanea con altri 21 Paesi in tutto il mondo

Nel giorno del loro matrimonio, Figaro e Susanna sono emozionati come non mai, ma subentra un intoppo: il Conte Almaviva ha intenzioni disonorevoli nei confronti della futura sposa. Un appuntamento che tra musica e travestimenti condurrà gli spettatori attraverso una folle giornata in casa Almaviva.

L’opera, prima collaborazione di Mozart con il librettista Lorenzo da Ponte, è basata sulla controversa commedia di Pierre Caron de Beaumarchais Le Mariage de Figaro, che fu vietata a Vienna per il suo contenuto provocatorio. La partitura è ricca di meravigliose arie che spaziano dall’umorismo dell’ironico addio di Figaro a Cherubino (“Non più andrai”) alla commozione di “Dove sono”, quando la contessa Almaviva ricorda la felicità passata. Arguta e incantevole, fin dalla sua prima esecuzione l’opera è diventata una tra le più amate del compositore.

Registrata nel gennaio 2022, questa rappresentazione vede protagonista un cast internazionale che comprende Riccardo Fassi, Giulia Semenzato, Germán E. Alcántara e Federica Lombardi. Dirige il direttore della Royal Opera Antonio Pappano.

Biglietti: Intero € 12,00 | Ridotto € 10,00

La Sala aprirà 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo

I prossimi appuntamenti in programma:

Mer 24 mag | The Royal Ballet | LA BELLA ADDORMENTATA | inizio spettacolo ore 20.15

Mar 13 giu| The Royal Opera | IL TROVATORE | inizio spettacolo ore 20.15