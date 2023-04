Inaugurata a Castagnito la nuova scalinata nel centro storico [FOTO E VIDEO]

Si è tagliato il nastro ieri, sabato 15 aprile, e dato il libero passaggio alla nuova scalinata che porta alla parte alta del centro storico di Castagnito.

Molto larga, in cattivo stato, senza corrimani di sicurezza è stata individuata dall’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Porro come candidabile al finanziamento della fondazione CRC, denominato Bando Distruzione, che interviene nel recupero di aree urbane in degrado, attraverso interventi artistici, culturali e legati al paesaggio.

Vinto il bando, è stata Incaricata di portare a termine il progetto, l’artista di origini moldave Victoria Stoian, pittrice di fama internazionale, che si è avvalsa delle competenze tecniche di Emiliano Scarsi, artigiano del ferro canalese e della fantasia dei bambini della scuola dell’infanzia, alla quale si può accedere proprio salendo i 33 gradini della scala stessa.

Un mix di sinergie insomma, con il coordinamento dell’architetto Barbara De Micheli e di una commissione scientifica formata da Francesca Comisso, Luisa Perlo e Alessandra Pioselli.

Il risultato è semplicemente eccezionale. E lo si deve anche alla disponibilità degli stessi castagnitesi, partecipi di un progetto, custodi e orgogliosi del loro paese, accorsi in gran numero all’inaugurazione

I due mancorrenti di oltre sei metri di lunghezza, disegnati da Victoria e “fotograficamente” trasferiti su ferro antichizzato dalla maestria di Emiliano, permettono una salita e una discesa in “sicura bellezza”. I muri laterali sono impreziositi da interventi ceramici modellati e dipinti dalla stessa pittrice, in collaborazione con la ditta Linearte Sebino di Bosconero (TO).

Un lavoro di equipe insomma, che regala all’ingresso del piccolo borgo roerino un’immagine suggestiva.

L’integrazione e la commistione fra artista e bambini della scuola d’infanzia ha prodotto anche una mostra, nella quale i bimbi hanno “ridisegnato” le figure secondo la loro fantasia, e le hanno trasformate in personaggi di alcune storie curiose.

Presente alla cerimonia il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che ha sottolineato nel suo intervento come sia importante proprio il ruolo delle persone “che vivono il loro paese” e quello altrettanto importante delle Istituzioni e delle Fondazioni, perché “i progetti si possono realizzare se si trovano le risorse necessarie”.

Presenti anche il vice presidente della Regione Fabio Carosso, il vice presidente della Fondazione CRC Francesco Cappello, l’ex senatore e sindaco di Priocca Marco Perosino, molti altri sindaci del Roero e un pubblico numeroso, fra cui tanti bambini della scuola d’infanzia e le loro maestre, Stefania Manassero, Elisa Battaglio, Francesca Tacchini e Chiara Olivero.

Non è arte fine a sé stessa. Questi progetti sono importanti perché lasciano un nuovo valore estetico ai nostri paesi, in dialogo con la specificità del territorio, dei luoghi e delle comunità locali.