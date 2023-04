“Un cocktail di scienze” a Sommariva Del Bosco con i luoghi delle memoria

Continuano a Sommariva del Bosco gli appuntamenti organizzati dall’Associazione Ripa Nemoris della serie “Un cocktail di scienze”. Nel prossimo incontro ci si occuperà di scienze storico - architettoniche e si affronterà il tema: “Conservare o lasciare all’oblio i luoghi della memoria?”

E’ la domanda cui si cercherà una risposta in una serata dal titolo: “LUOGHI DELLA MEMORIA, Deportazione e Resistenza nel Cuneese”, tema attuale ma poco conosciuto.

L’appuntamento è per Giovedì 20 Aprile, alle ore 21, presso la sala Conferenze “Giovanni Maria Borri” di Viale Scuole a Sommariva del Bosco.

La memoria si può tramandare in maniera “forte” con documenti, monumenti e musei, “debole” se parliamo di narrazioni, luoghi vissuti, resti architettonici, sentieri.

La relatrice, l’Architetto sommarivese Maria Vittoria Giacomini, PhD in beni culturali presso il Politecnico di Torino, discuterà dei luoghi della Deportazione, e della Resistenza e sul senso di conservarne le testimonianze materiali “fragili” per non dimenticare.