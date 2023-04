Una domenica di aprile da trascorrere nella Granda tra i colori e i profumi della Primavera

Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Paesi in festa





Mondovì in questo fine settimana dalle 9 alle 19 torna ad ospitare nel centro storico di Breo la 62ª Fiera di Primavera. L’ampia sezione dedicata alla floricoltura e al florovivaismo, con diversi intrattenimenti musicali nel centro storico, si presenterà come un caleidoscopio di fiori, profumi e luci. Più di trenta espositori del settore, provenienti dalle province di Cuneo, Asti, Biella e dalla vicina Liguria, accompagneranno i visitatori in un viaggio tra piante e fiori, senza dimenticare il settore orto e giardino. La Fiera vanterà la collaborazione della giornalista naturalista Mimma Pallavicini, già redattrice del mensile “Giardini” e consulente per vari editori. Ci sarà spazio per conversazioni, mostre, workshop, laboratori e giochi per i bambini. Previsti numerosi appuntamenti a tema con ospiti di prestigio che si alterneranno. E ancora presentazione di libri, offerte ludico didattiche per i più piccoli, costruzione di hotel per insetti, rifiniture di presse da erbario per essiccare i fiori e tanto altro. Ci sarà anche la rassegna zootecnica in piazza Carlo Ferrero con esposizione di bovini di razza Piemontese. Decine i capi in mostra, per uno spazio espositivo culturale, didattico e gastronomico nell’apposito padiglione di degustazione.

Info: https://comune.mondovi.cn.it/notizie/1665532/62-fiera-primavera





Appuntamento con la primavera anche con Cherasco in fiore. Nella Città delle Paci è in programma la mostra-mercato di fiori e piante ornamentali nelle vie del centro cittadino, con la possibilità di visitare i giardini degli antichi palazzi cheraschesi come l’antico orto dei Padri Somaschi, il giardino dei Semplici in San Pietro, il giardino e la corte di Palazzo De Benedetti, il giardino e la corte di Palazzo Brizio-Nasi Pasquini, il giardino e la corte di Palazzo Galli della Mantica. Oggi ritrovo alle 9 per la “Camminata del cuore”, percorso di sei chilometri. Sia alla partenza che all’arrivo si potranno misurare pressione e glicemia, con possibilità anche di partecipare a manovre simulate di rianimazione. Nel centro storico previste sfilate di carrozze, esibizioni di falconeria e percorsi con i pony per i più piccoli. Alle ore 10.30 e 15 partenze dei trekking accompagnati sul Sentiero del bacio. Saranno presenti anche banchi di street food.

Info e programma completo: www.comune.cherasco.cn.it





Fino ad oggi si terrà a Scarnafigi la 29° Fiera di Primavera, mostra mercato dedicata ai prodotti caseari e alle eccellenze enogastronomiche locali. Questa domenica, dalle 8 ci sarà la mostra mercato dedicata ai prodotti caseari e alle eccellenze enogastronomiche locali. Per le vie del paese saranno allestiti il mercato ambulante, il mercatino dei bambini e dei ragazzi, il mercatino degli artigiani e degli hobbisti. Alle 9.45, da Piazza Gallo è in programma il Fitwalking sulle strade dei Campioni, manifestazione sportiva a passo di cammino. Alle 12.00 ci sarà il concerto di campane a cura dell’Associazione CampaneTO e nel padiglione coperto Piazza don Dao sarà allestito il pranzo con il Gnocco: menù a base di gnocchi ai formaggi e prodotti del territorio. Ne pomeriggio è prevista la rassegna di canto popolare e musica occitana.

Info: www.facebook.com/Impegno.per.Scarnafigi





A Barge appuntamento con “Fiori... Golosità del Monviso”. Oggi dalle 8 alle 18 in piazza San Giovanni ci sarà il mercato florovivaistico e hobbistico a tema floreale. Possibilità di pranzare

sotto il Palaflowers allestito in piazza Garibaldi. A partire dalle 14.30, spazio agli amici a quattro zampe con la “Fit Dog Barge”, la camminata con partenza da piazza della Madonna. Sono in programma esibizioni e stand dedicati agli amici pelosi. Ci sarà un angolo tutto dedicato al buon cibo che aspetterà i visitatori con le specialità del territorio.

Info: www.facebook.com/prolocobarge





In questo fine settimana appuntamento a Cuneo presso la piazza della Costituzione con INTERNATIONAL STREET FOOD CUNEO. Sarà possibile degustare i migliori Street Food internazionali, birra artigianale di microbirrifici d'Italia e dal mondo, dolci tipici della tradizione italiana ed internazionale. Ingresso libero dalle 12 alle 24.





A Fossano, per tutto l'anno 2023, appuntamento con il Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo ogni terza domenica del mese, ad esclusione di giugno e agosto. Appuntamento nelle vie del centro storico, dalle ore 8.00 alle 19.00, oggi, domenica 16 aprile.

Ammessi all'esposizione e alla vendita oggetti di antiquariato, cose usate e articoli di modernariato e collezionismo. Sulle bancarelle sarà possibile trovare oggetti, libri, stampe, quadri e cornici, prodotti tessili, monete, francobolli e mobili antichi.





Nella frazione Castelletto di Busca ritorna questo fine settimana la festa patronale di San Redento, manifestazione organizzata dal Circolo Endas di Cuneo. Oggi festa tutto il giorno: alle 10, Messa solenne, alle 16 concerto di musica popolare del gruppo “Le Madamé” (info: www.facebook.com/madame.musicband ) e alle 21 ballo liscio con i “Simpatia”, ad ingresso libero.

Questa domenica gli Alpini della sezione Monviso si ritroveranno a Cardè per il raduno sezionale.

Oggi l’assembramento delle penne nere degli oltre 40 gruppi che compongono la sezione Monviso, assieme alle rappresentanze dei gruppi ospiti, è previsto alle 8.30 in piazza Martiri della Libertà. Alle 9.45 partirà la sfilata per le vie del paese con la Fanfara alpina sezionale di Moretta. A seguire le cerimonie religiose e istituzionali. La giornata di festa si chiuderà con il pranzo alpino, nel salone dell’oratorio parrocchiale.





Spettacoli e musica





A Cavallermaggiore nel fine settimana è in programma il Festival di circo contemporaneo “Istantanea”. Le arene in piazza Baden Powell ospiteranno spettacoli di giocoleria, musica, cabaret e clownerie. Ci sarà un’area dedicata ai più piccoli con grandi giochi in legno, attività dedicate alle scuole e una residenza artistica Info e calendario spettacoli su: https://cordatafor.com/istantanea

Questa domenica, 16 aprile, alle 17.30 al Toselli di Cuneo appuntamento con "Le città invisibili", tra teatro, musica e danza. In scena una compagnia creata per l’occasione che integra non vedenti, ipovedenti e normovedenti. Lo spettacolo corale si ispira a Italo Calvino, per la regia di Francesca Elena Monte. Anna Ferrero, insegnante di danze paralimpiche, ha curato le coreografie. Il titolo prende il nome proprio dal celebre romanzo “Le città invisibili” scritto nel 1972. Un lavoro originale, nel quale ci saranno alcune parti recitate e narrate, altre danzate e altre cantate.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.





A Saluzzo oggi alle 16 al Monastero della Stella si esibirà la “Corale le Tre valli” con 15 brani che hanno per tema i canti popolari tipici del saluzzese, con un repertorio in dialetto piemontese, in occitano, ma anche in italiano e francese. Ingresso libero. Prenotazioni sul sito www.monasterodellastella.it





Questa domenica è l’ultimo appuntamento con la rassegna Bacco&Orfeo 2023. Ad Alba alle 11 nella Chiesa di San Giuseppe si esibiranno Joan Espina al violino e Anna Ferrer al pianoforte. Musiche di Beethoven, Kreisler, de Falla, de Sarasate. A Bra, nella Chiesa di Santa Chiara alle 16.30 il pubblico potrà apprezzare il violino di Silvano Minella con Flavia Brunetto al pianoforte attraverso un omaggio a splendide pagine del tardo Barocco di Vivaldi, Bach e Händel, dedicando infine uno speciale sguardo alla Sonata mozartiana K 454, dedicata a Regina Strinasacchi, una delle rare donne a emergere nel concertismo violinistico del tempo. Dopo i concerti brindisi con i vini delle Cantine Brugnano di Partinico (PA). Info: www.albamusicfestival.com





Sarà il duo Di Bacco Mazzoccante il protagonista dell’appuntamento della rassegna Incontri d’autore: oggi alle 16 a Cuneo nella Chiesa del Sacro Cuore, Gaetano Di Bacco al sassofono e Giuliano Mazzoccante al pianoforte proporranno brani di Franzh Wilhelm Ferling, Claude Debussy, Darius Milhaud, Paul Creston e George Gershwin. Biglietti su www.ticket.it

o in cassa mezz’ora prima dello spettacolo.





Questa domenica alle 18, nel salone degli stemmi del castello di Magliano Alfieri, si terrà un concerto della stagione musicale promossa dall’associazione Santa Cecilia, dedicato a flauto e arpa tra Ottocento e Novecento in collaborazione con il conservatorio di Novara, la scuola di Sofia Bevilacqua e Francesco Andorno: nella serata i musicisti presenteranno non solo i loro strumenti e i brani ma anche sé stessi, invitando il pubblico a interagire con loro. Ingresso libero, prenotare all’indirizzo e-mail asso.santacecilia@gmail.com





Il Festival organistico internazionale nella chiesa di Cristo Re ad Alba ospiterà nomi di spicco del panorama europeo in una rassegna allestita da Gabriele Studer, organista titolare della parrocchiale. Questa sera alle 21 si esibirà Roger Sayer, organista e direttore di coro britannico, che può vantare una lunga carriera. Il programma prevede sia brani della tradizione organistica britannica che celebri composizioni del sinfonismo francese.

Info: www.cristorealba.it/feste-ed-eventi/festival-organistico-internazionale-aprile-2023





Castelli aperti, musei e mostre





È iniziata la stagione della rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Oltre ai castelli saranno accessibili beni storici, artistici e architettonici diffusi sul territorio della Granda in parte privati e in parte pubblici, che si raccontano grazie alle visite guidate. Anche questa domenica saranno numerose le opportunità per scoprire l’affascinante patrimonio storico cuneese.

Questa domenica saranno numerose le opportunità per scoprire l’affascinante patrimonio storico cuneese. Di seguito un elenco delle strutture aperte a Cuneo e provincia: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra la Zizzola, i musei di Palazzo Traversa e del Giocattolo. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Monteu Roero, di Serralunga d’Alba e di Saliceto. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero e, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra. Info: https://castelliaperti.it/it/news/item/castelli-aperti-2023-tutti-gli-appuntamenti-di-domenica-16-aprile.html





Palazzo Salmatoris di Cherasco ospita fino al 3 giugno la mostra “Cherasco Solidarietà. Una comunità curante, dalle Confraternite ad oggi” dedicata a sette secoli di storia dell’aiuto offerto dalla comunità di Cherasco ai più deboli e ai più poveri. Dal primo hospitalis, di cui si ha notizia nel Trecento, all’assistenza offerta dal volontariato ai giorni nostri: la rassegna offre un’interessante panoramica sulle tante istituzioni, nate nel corso dei secoli per volontà della comunità o di singoli benefattori. Ingresso libero.

Oggi, 16 aprile, dalle 15 alle 17, è in programma “Slowelfare. Itinerario d’arte nei luoghi storici della solidarietà”, un percorso guidato per visitare la maestosa chiesa barocca di Sant’Agostino, la chiesa di Sant’Iffredo, l’ospedale di carità e l’annesso oratorio del beato Amedeo di Savoia (attuale scuola media) e il palazzo del Monte di pietà. Attività gratuita, obbligo di prenotazione. Dalle 15 alle 18 sarà inoltre possibile visitare in autonomia le chiese di Sant’Agostino e di Sant’Iffredo grazie al presidio e accoglienza dei Volontari per l’arte e l’Ospizio di carità e il Monte di pietà grazie agli alunni della scuola media. Info: www.comune.cherasco.cn.it

La sinagoga di via Marconi sarà aperta oggi, grazie alle visite guidate promosse dalla

fondazione De Benedetti-Cherasco 1547 Onlus, con cadenza oraria nelle fasce 10.30-13.30 e

14.30-18.30.





A Monteu Roero, questa domenica si potranno visitare il castello e le chiese del paese aperte al pubblico con il presidio dell’associazione Volontari per l’arte. L’itinerario che si svolgerà tra il castello e le chiese sarà l’occasione per ammirare gli edifici sacri: la seicentesca confraternita di San Bernardino, oppure l’ottocentesca cappella di San Sebastiano (in corso di restauro) e la parrocchiale di San Nicola. Per la visita al castello i biglietti sono in vendita in piazza Roma, mentre le visite alle chiese saranno gratuite. Info: pagina Facebook Associazione Culturale Bel Monteu.





Il percorso Infinitum, la visita immersiva allestita presso la Chiesa della Missione di Mondovì Piazza, sarà aperto durante questo fine settimana. È un percorso multimediale ed immersivo tra architetture, storie e personaggi nel cuore di un gioiello del barocco italiano, la Chiesa di San Francesco Saverio detta della Missione, nel centro storico di Mondovì Piazza. Attraverso l’utilizzo di innovativi visori VR il visitatore potrà rivolgere lo sguardo in ogni direzione, ammirare gli affreschi realizzati da Andrea Pozzo e scoprire le bellezze e le particolarità della chiesa.