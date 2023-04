Terzo polo, Appello di Costa e Marattin a Calenda e Renzi: “Fermatevi per rispetto verso gli elettori”

Più passano i giorni e più si accentua lo scontro tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, leader rispettivamente di Azione e Italia Viva.

L’annunciato progetto di fusione si è infranto sugli scogli dell’incomunicabilità e delle esuberanti personalità dei due soggetti che ora si lanciano invettive e si scambiano reciproche accuse.

Sul territorio i referenti locali guardano con imbarazzo a questa situazione e chiedono loro un sussulto di buon senso.

Se a Roma la situazione è incandescente, dalla periferia c’è chi prova a fare il pompiere, tentando di gettare acqua sul fuoco.

“Fermatevi – chiedono – per rispetto di quanti hanno creduto al progetto e ancora credono che l’offerta riformista sia indispensabile alla politica nazionale”.

Un appello in questo senso è stato firmato congiuntamente da Enrico Costa, deputato monregalese e vicesegretario nazionale di Azione e da Luigi Marattin, uomo di punta di Italia Viva, eletto alla Camera il 25 settembre scorso nella circoscrizione Piemonte 2.

“Le battaglie che abbiamo condotto e la costruzione di un’offerta politica liberal-democratica in grado di superare un bipolarismo che ha trasformato la politica italiana in un confronto tra curve di ultrà – scrivono tra l’altro – sono più importanti dei destini, dei caratteri e delle ambizioni di ciascuno di noi. Oggi – osservano – la situazione appare irrimediabile, ma noi non intendiamo arrenderci e non vogliamo tornare a dividere il campo del riformismo liberale, perché i contenuti condivisi sono una base solida dalla quale far ripartire il dialogo: i primi a chiedercelo sono i nostri elettori, che hanno creduto in noi e oggi sono molto disorientati”.

I responsabili regionali e provinciali locali delle due formazioni annunciano a breve un documento, nel quale sono ribaditi i medesimi concetti, sottoscritto da tutti i coordinatori del Piemonte sia di Azione che di Italia Viva.