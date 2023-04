Cinquecento alpini a Cardè per il raduno della sezione Monviso [FOTO]

Cardè stamattina, domenica 16 aprile, è stata pacificamente invasa da 500 alpini per il raduno della sezione Monviso.

Il paese sulle rive del Po festeggia i 43 anni della nascita del Gruppo Alpini di Cardè, nato nel 1980 da un gruppo di oltre 60 commilitoni in congedo.

Ha visto una grande affluenza di pubblico il prologo della festa alpina ieri sera, nella confraternita di San Sebastiano con il concerto della corale alpina “Guglio Bracco” di Revello e del coro “Papa Giovanni Paolo II” di Cervignasco.

Durante l’intervallo del concerto è stato proiettando un video con le interviste, fatte dai ragazzi cardettesi, in cui gli alpini anziani di Cardè narravano quanto è accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale ai commilitoni deceduti in seguito ad un rastrellamento tedesco avvenuto in paese, a questi giovani alpini sono state dedicate alcune vie di Cardè, che portano il loro nome.

Stamattina, dopo un rinfresco in piazza Martiri della Libertà, di fronte al municipio, c’è stato l’assembramento delle penne nere con oltre oltre 40 gruppi che compongono la sezione Monviso, assieme alle rappresentanze delle formazioni degli ospiti.

Ad accoglierli a Cardè il Capogruppo Ana del paese Aldo Rolando che ha dichiarato: “Sento forte la responsabilità per la riuscita della giornata che sarà il miglior modo per rendere onore a tutti quelli che in questi 43 anni hanno dedicato tempo ed energie per tenere alta quella tradizione alpina di cui andiamo orgogliosi. Ringrazio- conclude Rolando - a nome mio e del direttivo tutti gli sponsor che hanno contribuito a darci una mano per questa manifestazione e tutti i giovani della Pro Loco per la loro generosa disponibilità”.

La sfilata ha percorso le vie del paese imbandierate con il tricolore.

La marcia dei gruppi è stata accompagnata dalla Fanfara alpina sezionale di Moretta. Il corteo, dopo aver percorso via Appendino, via San Giovanni Bosco e via Salesea, si dirigerà verso il cimitero cittadino, dove è in programma l’alzabandiera e la deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti.

Sono seguite le orazioni ufficiali accompagnate dal saluto delle autorità presenti a Cardè per il raduno.

Il corteo si è poi diretto sempre a passo di marcia in corso Vittorio Emanuele II, verso la parrocchia cittadina di Santa Caterina, per la messa in ricordo di tutti i caduti alpini.

La festa si chiuderà con il pranzo alpino, nel salone dell’oratorio parrocchiale, preparato dal gruppo Ana cardettese in collaborazione con la Pro loco.

“Siamo contenti e orgogliosi - commenta il sindaco di Cardè Matteo Morena - di ospitare quest’anno il raduno. Amicizia, fedeltà della patria, senso del dovere e solidarietà verso gli altri sono i valori che le penne nere trasmettono, valori semplici ma molto profondi che sono rimasti tali dalla fondazione del corpo degli alpini nel lontano 1872 ad oggi. Valori più che mai attuali e necessari. Ideali da trasmettere alle generazioni future, per creare un domani migliore, un domani che sappia donare benessere e tranquillità a tutti i cittadini”.