Calcio Serie D: poker Bra con Derrick mattatore, Ligorna sconfitto 4-1

Il Bra schianta il Ligorna nella quartultima di campionato con uno spettacolare 4-1, frutto di una ripresa eccellente dopo un primo tempo piuttosto equilibrato e terminato in parità (1-1). Giallorossi trascinati da Derrick Gyimah, autore di una doppietta, un assist ed una serie di ottime giocate che hanno fatto ammattire la difesa ligure. Poker completato dalle segnature di Marchisone e Menabò su rigore. La squadra di Floris rafforza il quarto posto ed aggancia il Vado in terza posizione a quota 65 punti.

LA CRONACA

I padroni di casa partono forte e vanno subito in vantaggio. Gran tiro di Marchisone respinto da Atzori, il pallone arriva a Derrick che si coordina ed infila il portiere avversario con un destro chirurgico, 1-0 dopo 4 minuti di gioco. Al 19' il Ligorna pareggia. Gualtieri sfonda a destra e mette in mezzo un pallone invitante, Cericola non si fra pregare e sigla l'1-1. Vibranti proteste braidesi poco dopo. Marchisone viene toccato duro in area da Garbarino, l'arbitro lascia correre. Minuto 24: Daqoune pesca Capellupo la cui conclusione di prima intenzione è troppo debole e viene controllata agevolmente da Atzori. L'incontro è equilibrato con entrambe le squadre molto attente in fase difensiva. Si va a riposo sul risultato di 1-1, senza recupero.

La ripresa si apre, così come il primo tempo, con il Bra in gol. Dopo meno di un minuto Derrick lavora un gran pallone sulla destra e serve Marchisone, implacabile al cospetto di Atzori, 2-1. La squadra di Floris gioca con la giusta concentrazione e sigla il tris al 60'. Pautassi entra in area, Gulli lo spinge in maniera ingenua: rigore. Dal dischetto Menabò non sbaglia, Atzori spiazzato e 3-1. Doppio cambio in casa Ligorna al 63': Abdelazim e Botta rilevano Rizzo e Gulli. Bra in scioltezza, al 71' arriva il poker. Derrick, di gran lunga il migliore in campo, batte Atzori con un potente diagonale a coronamento di una prova irresistibile. A dieci dal termine finisce la partita di Samuele Gerbino e Gualtieri, sostituiti da Tassotti e Maresca. Out anche Derrick, in campo Mawete e poco dopo Gerbino per Dall'Olio. Non succede più nulla di eclatante, il Bra conquista i tre punti e riscatta il mezzo passo falso di Stresa laddove era stata rimontata a tempo scaduto.

TABELLINO

Bra (4-3-3): Ujkaj, Bongiovanni, Tos, Marchetti, Pautassi; Daqoune, Capellupo, Thomas Gerbino (85' Dall'Olio); Derrick (80' Mawete), Menabò, Marchisone (75' Gregori). A disp: Steve, Favaro, Quitadamo, Pavesi, Gregori, Job, Bianchi. All Floris

Ligorna (4-4-2): Atzori, Dellepiane, Garbarino, Damonte, Gualtieri (80' Maresca); Gulli (63' Botta) Bacigalupo, Rizzo (63' Abdelazim), Samuele Gerbino (80' Tassotti); Di Masi (76' Mazzamuto), Cericola. A disp: Caruso, Paggini. All Roselli

Gol: 4' Derrick, 19' Cericola, 46' Marchisone, 60' Menabò (rig), 71' Derrick

Ammoniti: Marchetti, Di Masi

Arbitro: Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia, assistenti Mariano Pascale di Bologna e Savino Sciotti di Bologna