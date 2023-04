Volley A2/F: Puma all’ultimo atto! La Lpm Bam Mondovì, oggi alle 17, chiude la stagione in casa dell’Itas Martignacco

Ultimo impegno stagionale per la Lpm Bam Mondovì, che questo pomeriggio alle 17 affronterà in trasferta la Itas Ceccarelli Martignacco di Marco Gazzotti. Un ultimo impegno di Pool Promozione, che non potrà sovvertire i verdetti già emessi sabato scorso, con l’amara certezza per le Pumine di non essere tra le quattro squadre che prenderanno parte ai Play-off promozione.

E così, Mondovì e Martignacco, accomunate da questo destino, cercheranno quanto meno di onorare fino in fondo la propria stagione. Per molti protagonisti in campo e sulle panchine questo sarà l’ultimo match nelle rispettive squadre. Da domani, infatti, sarà nuovamente mercato, con tanti affari già conclusi e altri che serviranno a completare i roster che verranno.

Oggi, però, c’è da onorare la maglia. Una maglia da sudare in ogni centimetro di tessuto, in segno di rispetto soprattutto dei tanti tifosi che hanno seguito e incitato la squadra in lungo e in largo, preferendo trasferte a volte pesanti alla comodità di un morbido divano. Insomma, come ribadito alla vigilia di questa gara dal tecnico Bibo Solforati, la Lpm ha il dovere di chiudere la stagione con una prestazione degna del blasone del Puma.

Il Mondovì si troverà di fronte una squadra giovane, ben allenata e che ha le stesse aspettative delle Pumine. Ad arbitrare il match saranno Maurina Sessolo (Conegliano) e Antonio Testa (Padova). Come di consueto sarà possibile seguire la partita in diretta streaming sul canale Youtube di Volleyball World. Al Palazzetto dello Sport di Martignacco il fischio d’inizio è fissato per oggi alle ore 17.