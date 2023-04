Volley A2/F: ultima panchina nella Lpm Bam Mondovì per coach Bibo Solforati! Per il tecnico pesarese le sirene dell'A1

Sessantadue partite! E' questo il numero delle partite giocate dalla Lpm Bam Mondovì sotto la guida tecnica di Matteo Bibo Solforati. Oggi, nella trasferta di Martignacco (0-3), è giunta la 41^ vittoria sotto la gestione Solforati. L'allenatore pesarese, dopo due stagioni trascorse a Mondovì, lascia la società della presidente Alessandra Fissolo per accasarsi in una storica piazza di serie A1, ancora impegnata nei play-off scudetto.

"Porto con me i rapporti, l'aver vissuto in un bellissimo ambiente, in una società attenta ai valori umani." - queste le parole di coach Matteo Bibo Solforati - "Ho vissuto in una città affettuosa e sempre presente in modo positivo. Mai una critica, ma sempre con il supporto da parte dei tifosi, con cui ho avuto un rapporto meraviglioso. Sul campo mi porto una finale persa al 5° set per andare in A1 e il rammarico dell'esito della stagione attuale. Auguro ai tifosi di trovare presto la serie A1, perchè loro e la società la meritano".