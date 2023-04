Il futuro in vigneto: la tecnologia al servizio della sostenibilità

Le attività di ricerca applicata sui nostri vigneti piemontesi, legati al progetto triennale “Viticoltura di precisione in Piemonte”, sono iniziate nel 2021 grazie ai finanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Camera di Commercio di Alessandria-Asti e della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

I dati raccolti dai ricercatori della Fondazione Agrion nella sede di Carpeneto e dai tecnici della Vignaioli Piemontesi presso aziende a loro associate, sono stati implementati all’interno della piattaforma digitale e confrontati con diversi output forniti dalla piattaforma stessa. Sia la piattaforma che la strumentazione tecnica installata in campo per il monitoraggio di precisione dei vigneti piemontesi sono state create e messe a disposizione dalla Società xFarm. Questa tecnologia in uso permette di raccogliere dati in tempo reale, senza la necessità della presenza umana, ovvero di fornire un’efficace Supporto alle Decisioni (Decision Support System) al fine di gestire la prevenzione del rischio di attacco di patogeni e fitofagi in funzione di dati oggettivi forniti dalla strumentazione installata nei vigneti. La correlazione tra i dati meteorologici e l’andamento vegeto-produttivo dei vigneti consente, inoltre, di monitorare le problematiche derivate dal cambiamento climatico in atto e di dimensionare correttamente eventuali ristori.

Ad oggi si può confermare che gli strumenti di monitoraggio stanno aiutando in modo “smart”, intuitivo e visivo l’agricoltore, assistendolo durante le sue decisioni. Sono stati inseriti nel contesto aziendale di imprenditori che credono nel valore dell’eccellenza dei vigneti piemontesi e quindi nell’innovazione tecnica necessaria a confermarne il primato. Collaborando al progetto danno l’opportunità ai tecnici di validare la funzionalità delle differenti attrezzature in osservazione, ad esempio confrontando le performance delle trappole di xFarm per il monitoraggio delle popolazioni di insetti con quelle classiche.

L’obiettivo principale del progetto è quindi quello di ottimizzare l’applicazione dei trattamenti fitosanitari in vigneto, attraverso l’impiego dei modelli previsionali di xFarm che, basandosi sui parametri rilevati dalla sensoristica installata in campo, riescono a fornire precise informazioni sul rischio reale di attacco da parte delle diverse avversità. Questo garantisce livelli di sostenibilità sempre più alti e va a incrementare la qualità dei prodotti e la reddittività’ aziendale del nostro territorio. Quando la Fondazione Agrion parla di sostenibilità si riferisce sempre, oltre a quella ambientale, anche alla sostenibilità economica.

La conclusione del progetto è prevista a dicembre 2023: l’uso di questa tecnologia consentirà da un lato un significativo risparmio in termini di utilizzo dei prodotti fitosanitari per i produttori e, dall’altro il privilegio di portare sulle nostre tavole prodotti più salubri e rispettosi dell’ambiente, a beneficio del consumatore finale.