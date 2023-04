Nessuna frase in lingua d'Oc nelle liste alle comunali dei comuni occitani

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio direttore,

Ci rammarichiamo però del fatto che nessuna delle liste candidate porti nel nome una frase in lingua d'oc. Ci auguriamo che nei programmi, ma soprattutto nella gestione amministrativa venga mostrato maggiore rispetto per la minoranza etnica occitana!

Siamo coscienti che la lingua occitana sia in generale in arretramento e probabilmente chiamare una lista civica con un nome occitano possa sembrare meno attraente ma siamo certi che questa visione non sia realistica!

L'unico modo per rilanciare l'idea occitana è ripartire dalla base, dai paesi! Per questo ci rammarichiamo per il passo indietro avvenuto in questa tornata elettorale,