25 Aprile: il programma delle celebrazioni a Savigliano

Anche Savigliano si prepara ad onorare il 25 Aprile, 78esimo anniversario della Liberazione d'Italia. Il calendario delle celebrazioni si apre mercoledì 19 aprile, con un appuntamento di carattere culturale. Alle 17, presso la sala Sant'Agostino di piazzetta Arimondi, si terrà la presentazione del libro “949 giorni. Francia 1943-1945”, di Maria Paola Longo. Maria Grazia Calcagno dialogherà con l'autrice. Il pomeriggio, a cura della Biblioteca Civica “L. Bàccolo”, sarà ad ingresso libero.



Venerdì 21 aprile, alle 18 – presso l'Archivio Storico-Centro della Memoria, nella sala Sant'Agostino – verrà presentata la tesi di laurea di Anna Nunziato “Il diario di Sebastiano Tropini”. Interverrà Sergio Soave, presidente dell'Istituto Storico della Resistenza della Provincia di Cuneo.



Il giorno successivo, sabato 22 aprile, appuntamenti presso il museo civico “A. Olmo” di via San Francesco. Alle 10.30 “Note a margine dell’Internamento militare italiano 1943/1945”, incontro di approfondimento con Marco Ruzzi, dell'Istituto Storico della Resistenza di Cuneo.



Alle 11, apertura della mostra “Salutami Savigliano”: lettere, diari, cartoline di soldati al fronte ed esposizione degli elaborati per il premio di studio intitolato a Beppe Allocco. In collaborazione con ANPI - sezione Savigliano e gli istituti superiori “Cravetta-Marconi” ed “Arimondi-Eula”. (L'orario di apertura degli eventi espositivi è sabato 22, ore 15-18.30, domenica 23, ore 10-13 e15-18.30, e martedì 25 aprile dalle 15 alle 18.30).



“Clou” delle celebrazioni, ovviamente, martedì 25 aprile. Alle 8.45 verrà celebrata a Sant'Andrea una Messa in suffragio dei caduti e dei dispersi in tutte le guerre, a cui seguirà la composizione di un corteo accompagnato dal complesso bandistico “Città di Savigliano”.



Alle 9.45, verrà deposta una corona presso l'Arco di piazza Santarosa sulle note di brani patriottici (a cura del complesso bandistico cittadino e del coro ANA “Rino Celoria” del gruppo Alpini di Savigliano)



Alle 10, presso il Monumento alla Resistenza di piazza Nizza, si terrà l'alzabandiera, la deposizione di corone e l'esecuzione di canti in onore dei Partigiani. La Commemorazione ufficiale sarà a cura di Silvia Olivero (Responsabile Museo Civico - Archivio Storico - Gestione Fondi Storici).



Anche i saviglianesi più piccoli daranno il proprio contributo alle celebrazioni per il 25 aprile, addobbando le lapidi con fiori da loro preparati. Gli allievi delle classi terze della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII si occuperanno del Sacrario dei Caduti presso il Cimitero cittadino; il Monumento alla Resistenza di piazza Nizza sarà adornato dagli allievi della Scuola dell’Infanzia “Filippo Curti” di via Einaudi; mentre i bimbi della Scuola dell’Infanzia “Principe di Piemonte” di via Muratori si occuperanno delle Lapidi Barberis e Chiarofonte in piazza Santarosa.



«Un ricco calendario di celebrazioni a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare – afferma il sindaco di Savigliano Antonello Portera – . Onorare il 25 aprile, Festa della Liberazione, significa ricordare una pagina fondamentale della storia del nostro Paese e dare valore a coloro che si sono battuti per la nostra libertà». «Mi fa piacere – aggiunge – che prendano parte alla ricorrenza anche i più piccoli cittadini di Savigliano: è fondamentale trasmettere alle giovani generazioni i valori che sono alla base della nostra Repubblica e della nostra Costituzione».