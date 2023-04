A Dronero l’ultimo saluto a Enzo Marongiu

Sono in molti a Dronero a stringersi attorno alla famiglia del signor Enzo Marongiu. Di origine emiliana, aveva 87 anni. Ex dipendente Enel a Dronero, era arrivato in Piemonte da piccolo, dopo che il padre (anche lui dipendente Enel) era stato trasferito alla centrale di Sampeyre.



Gli anni dell’adolescenza, l’incontro con Miranda sua moglie, l’arrivo a Dronero, la casa ed i due figli: amava la semplicità del vivere il signor Marongiu, credeva nell’importanza del rispetto e dell’educazione nei confronti gli altri. Era, inoltre, un grande appassionato di orologi e di armi antiche, una persona dall’attento spirito di osservazione.



Resterà nel cuore di sua moglie Miranda, dei figli Diego e Igor, delle nuore Renata e Serena, del fratello Mario con Ornella, della cognata Marisa e dei parenti tutti.



I funerali del signor Enzo Marongiu avranno luogo domani, martedì 18 aprile, alle ore 14:30 nella Parrocchia di Dronero. I familiari anticipatamente ringraziano quanti si uniranno al loro dolore.