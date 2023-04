Borgo San Dalmazzo, l'acqua torna potabile: revocato il divieto di consumo

E' stata revocata l'ordinanza con cui la sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione dichiarava non potabile l'acqua del civico acquedotto di località Sant'Antantonio Aradolo: a darne notizia un'ordinanza sindacale correttiva resa pubblica nella mattinata di oggi (lunedì 17 aprile).

La prima era stata firmata venerdì 14 aprile, portando a un weekend complesso per i borgarini, in cui addirittura si è arrivati a non avere più riserve d'acqua in bottiglia nei supermercati della città.

Dopo ulteriori controlli e analisi più approfondite - che hanno riscontrato la potabilità dell'acqua nella rete di distribuzione comunale -, l'ACDA ha comunicato nelle prime ore di oggi il mutare delle condizioni, che ha portato alla nuova ordinanza.