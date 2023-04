Bra: deciso l’abbattimento del cedro del Museo Craveri

A seguito di un'attenta analisi della relazione redatta da un pool di esperti forestali, è stato deciso l’abbattimento del cedro dell’Himalaya (Cedrus deodara) presente nel giardino del Museo civico di storia naturale Craveri di Bra, già oggetto di importanti interventi manutentivi nel 2021.

La relazione ha infatti evidenziato un rischio di caduta moderato, ma tale da imporre, anche in caso di una potatura di contenimento della pianta, la chiusura di una parte dell’edificio tutelato dalla Sovrintendenza dei beni culturali in condizioni meteo avverse. Non esistono purtroppo alternative tecnologiche sostenibili e rispettose dell’albero per evitare questo rischio.

Le riflessioni hanno coinvolto la Commissione ambiente, che si è espressa all’unanimità in favore della prudenza; la decisione finale è stata quindi illustrata al personale del museo, alle associazioni ambientaliste cittadine e all’associazione Amici dei musei. Durante questa riunione si è deciso di costruire assieme il futuro del giardino del museo concordando la messa a dimora di nuove essenze sin dal prossimo inverno.

“La decisione è stata piuttosto sofferta e abbiamo investigato tutte le soluzioni possibili per evitare l’abbattimento, ma le prescrizioni necessarie comprometterebbero pesantemente l’attività del museo e il mantenimento comporterebbe un rischio che non riteniamo di poter correre”, sottolineano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore all’Ambiente Daniele Demaria, il quale afferma “metteremo subito a disposizione risorse importanti per ripristinare il giardino in concertazione con tutti gli interessati, concentrandoci sull’eredità ambientale che abbiamo il dovere di lasciare ai nostri figli e nipoti”.