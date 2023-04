Briga Alta, l'amministrazione dà in concessione locali del municipio per attività commerciali e ricettive

L'amministrazione del comune di Briga Alta ha pubblicato un bando per dare in concessione i locali al piano terra e al piano seminterrato del palazzo municipale, in frazione Piaggia da destinare ad attività commerciale (bar e negozio) denominati "Osteria La Briga" e a ricettività.

La concessione degli immobili avrà la durata di sei anni, eventualmente rinnovabili previo atto formale dell’Amministrazione Comunale a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione.

Il canone annuo di concessione posto a base d’asta, e soggetto ad offerta in aumento, è pari ad 5 mila euro e beneficerà di una riduzione del 50% per i primi cinque anni di contratto fino all’importo massimo annuo di € 2.500 e sarà soggetto a rivalutazione ISTAT decorsi 12 mesi.

Si tratta di un'inziativa che l'amministrazione aveva in programma per potenziare i servizi in paese e rilanciare il turismo, come era stato anticipato dal sindaco Federica Lanteri in occasione della riapertura del palazzo comunale nel 2021 (leggi qui).

Il bando con tutti i dettagli sono consultabili sull'albo pretorio del comune (qui).