Continua il bel tempo primaverile, ma attenti a nubi, rovesci e aria fredda

La circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale stazionerà ancora per qualche giorno, mantenendo sul Nord Ovest condizioni di generale bel tempo e temperature miti per via delle correnti settentrionali. Tuttavia occasionalmente impulsi perturbati potranno interessare soprattutto le zone alpine.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

- Da oggi lunedì 17 a mercoledì 19 aprile

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per nubi alte e velature. Sulle zone alpine nubi a sviluppo verticale al pomeriggio con locali ed isolati rovesci, per lo più sulle zone di confine. Temperature massime in rialzo tra oggi e mercoledì e comprese tra 18 e 22 °C, leggermente più fresco sulle coste. Minime tra 8 e 10 °C in pianura, fino 12/13 °C sulle coste. Venti generalmente deboli di direzione variabile e a regime di brezza.



- Giovedì 20 e venerdì 21 aprile

Ci sarà un probabile aumento dell'instabilità con piogge e rovesci anche in zone di pianura tra giovedì e venerdì, per un nucleo di aria più fredda in quota in arrivo dal nordest Europa. Le temperature si abbasseranno di qualche grado più per via di una maggiore copertura nuvolosa che per aria fredda vera e propria.



- Tendenza Weekend

Situazione meteo che dovrebbe ristabilirsi e portarci un bel weekend primaverile. Continua comunque l'assenza di piogge consistenti che possano mitigare la siccità e prevenire lo svilupparsi di incendi nei boschi alpini.



Meteo Green - https://www.parcofluvialegessostura.it/cambiamenti-climatici/



Previsioni stagionali - http://www.datameteo.com/meteo/642-Stagionali_maggio_2022.html



Cuneo - http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo



Savona - http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona