"Gli alberi sono poesie che la terra scrive in cielo”: a Roccabruna la Festa degli Alberi dedicata a Elena Giorsetti

A Sant’Anna di Roccabruna oggi, lunedì 17 aprile, in occasione della Festa degli Alberi, gli alunni delle scuole infanzia e primaria hanno trascorso una giornata davvero importante.

Una commemorazione che rinnova una tradizione di oltre un secolo, istituzionalizzata nel 1923 e demandata poi nel 1979 alle Regioni, ora per la maggior parte dei casi ai singoli Comuni.

Qui a Roccabruna è stata resa possibile grazie ad un’unione di intenti tra amministrazione comunale, Istituto Comprensivo di Dronero, Carabinieri del Nucleo Forestale - stazione di Dronero e volontari AIB locali, con il supporto delle famiglie e dei nonni degli alunni.

Una mattinata ed un pomeriggio all’indomani del terribile incidente a Monastero di Dronero, in cui purtroppo è morta la giovane Elena Giorsetti. Di appena 18 anni, abitava proprio a Roccabruna: “È stata una decisione sofferta, presa in comune accordo con l’Istituto Comprensivo” - ha spiegato il sindaco di Roccabruna Marco Arneodo - “Abbiamo deciso di fare comunque questa giornata, perché non è una festa ma una commemorazione che nel suo significato riconosce il valore della vita, oltre che dell’operato degli agenti e volontari forestali. Io desidero ringraziare di cuore tutti, i Carabinieri del Nucleo Forestale, i volontari AIB, la dirigente scolastica Vilma Margherita Bertola, le maestre, i genitori ed i nonni degli alunni e tutte le persone che hanno aiutato. Come amministrazione ringrazio in modo particolare il consigliere Sandro Partinico, per il particolare impegno affinché questa giornata fosse possibile. Oggi qui, tra gli alunni, ci sono anche i compagni di Anna, la sorellina di Elena. È un momento bello, di condivisione e scoperta, ma oggi vuole essere anche profonda vicinanza alla famiglia di questa ragazza, agli altri giovani coinvolti nell’incidente nonché alle loro famiglie.”

Due i luoghi scelti per la messa a dimora delle nuove piante: di fronte al museo delle Coppelle ed all’interno di un bosco a pochi chilometri di distanza. Importanti sono state le spiegazioni da parte del dottore forestale Stefano Rapallino e del comandante dei Carabinieri del Nucleo Forestale - stazione di Dronero, Mauro Castelli: da parte di quest’ultimo il riferimento anche agli animali del bosco, in particolare al lupo che in questi ultimi mesi è stato oggetto di molta attenzione, con avvistamenti non soltanto in Alta Valle Maira. Così utili accorgimenti, rispetto e la consapevolezza di un vivere che soltanto nella cura scopre il valore più nobile.

“La vita è sacra ed è bella nella natura. La vita, soprattutto, può rigenerarsi.” Con queste parole don Marco Bruno, parroco di Roccabruna, non ha soltanto introdotto la lettura di un passo della Bibbia e le preghiere, ma il momento più toccante dell’intera giornata: il piantare un albero a ricordo di Elena Giorsetti. Ha incontrato la famiglia di questa giovane e bellissima ragazza, riportando oggi le parole a lui pronunciate dalla mamma: “Mia figlia Elena ha cercato di vivere tutto molto in fretta, facendo tante esperienze. Voglio immaginare che l’abbia fatto perché, nel mistero della vita, forse in qualche modo sapeva di non aver molto tempo a disposizione come possono avere gli altri. Io cerco di avere il cuore in pace, perché adesso lei è con la sua cuginetta Sara, sono insieme adesso. Di là la piccola Sara non è più sola, di qui noi non siamo soli”.

Un’erica vicino al museo delle Coppelle e nel bosco il posto per un albero che sorgerà, a ricordo indelebile di questa bellissima ragazza. Appoggiato a terra un lumino acceso e, vicino, una significativa scritta: “Gli alberi sono poesie che la terra scrive in cielo.”