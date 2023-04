Le 'maschere' di Alessandro Nan esposte in municipio a Niella Tanaro

La primavera di "Niella apre le porte all'arte", iniziativa curata dalla consigliera Chiara Bertola, si colora con le opere di Alessandro Nan di Ceva.

La sua firma sono 'le maschere', Un richiamo al messaggio letterario di Luigi Pirandello: 'Le maschere che ciascuno di nol indossa per non mostrare quello che davvero è; le sue opere si impegnano a far andare al di là delle apparenze chi le guarda, non limitandosi al semplice 'guardare'.