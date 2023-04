Mondovì archivia la 62ª Fiera di Primavera, il Comune: "Un'edizione da tutto esaurito"

Soddisfatta l'amministrazione comunale per i risultati ottenuti dalla manifestazione, presentata nel segno della tradizione con diverse novità, nel segno di fiori, piante e musica.

"Grazie ad Alessandro, agli altri membri della Giunta e ai Dipendenti comunali che hanno lavorato senza sosta per l'organizzazione dell'evento - commenta il Sindaco, Luca Robaldo -. Siamo davvero soddisfatti per le migliaia di visitatori ma, ancor di più, siamo felici che la formula proposta, quella che unisce tradizione ed innovazione, abbia riscontrato il favore di tutti. Si tratta del secondo passo (il primo è stato il Raduno Aerostatico di gennaio) di un percorso sul quale ci siamo impegnati e che ci vedrà lavorare per l'intera legislatura vale a dire quello del rilancio definitivo di Mondovì, attraverso il coinvolgimento di tutti e la comunicazione di una identità definita e riconoscibile. Quella della Mondovì del futuro".