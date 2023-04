Protezione Civile, in Granda un esercito di 3mila volontari

Si è svolta sabato 15 aprile, nella sede di Fossano, l'assemblea annuale del Coordinamento territoriale del volontariato di protezione civile di Cuneo, per l'approvazione del bilancio d'esercizio per l'anno 2022 e quella previsionale per l'anno in corso. Entrambi i punti sono stati approvati dall'assemblea all'unanimità. Il bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2022 è stato redatto secondo il principio della contabilità ordinaria con l'imputazione delle relative voci per l'anno di competenza.

Nell'ente operano tutti i volontari iscritti nei 154 gruppi comunali, civici e speciali di primo livello e di iscritti al libro soci del Coordinamento territoriale di Cuneo, oltre al presidente, vicepresidenti, tesoriere e consiglieri.

La compagine del volontariato, in data 31 dicembre 2022, costa 2.963 volontari così suddivisi: 966 in età compresa tra i 18 e i 50 anni, 1809 tra i 51 e il 75, infine 188 tra il 75 e gli ottant'anni.

Tra le attività rilevanti durante l'ultimo periodo si inseriscono quelle nei centri vaccinali, l'assistenza e supporto alla popolazione, l'emergenza Ucraina, la partecipazione agli eventi meteo idrogeologici, le esercitazioni postevento, la colletta alimentare, il servizio di presidio del Centro di Fossano, l'attività di segreteria e amministrazione, le multi- attività nel presidio di Fossano e altre attività di protezione civile.

"Rilevante - evidenzia Roberto Gagna, presidente del Coordinamento territoriale del volontariato di protezione civile di Cuneo - l'attività di formazione in favore delle associate che ha prodotto la formazione base, di quattro ore, per 341 volontari, la formazione di rischio medio alto, di 12 ore, per 1.018 volontari e la visita medica di idoneità per 1.050 associati, questo a stabilire l'impegno per porre la sicurezza al primo posto. A spese del Coordinamento, i premi pagati per garantire la tutela legale dei capigruppo".

"Altresì da ricordare - prosegue il Presidente - il cospicuo contributo della Regione Piemonte per la messa a dimora della cucina nella sede di Fossano. In ultimo, un passo importante previsto per il 2024: la personalità giuridica dell'ente, questo comporterà una tutela per il consiglio direttivo; la scelta deve essere fatta in questo momento di solidità del Coordinamento".