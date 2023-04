Rifreddo, 60.000 euro per la messa in sicurezza della strada verso il santuario della Madonna del Devesio

Dopo un lungo e complicato iter prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici sulla strada che porta al santuario della Madonna del Devesio e su via Rubatore.

Un intervento da circa 60 mila euro che consentirà di mettere in sicurezza dei importanti zone della collina rifreddese.

“Siamo soddisfatti - ci spiega il sindaco Cesare Cavallo - di aver portato a casa anche questi fondi e di poter fare queste due importanti interventi. Ciò non mi impedisce però di far notare che per arrivare a questo risultato abbiamo dovuto lottare per anni e sprecare risorse a causa di scelte del tutto opinabili sull’attribuzione dei fondi Ato. Il nostro Comune, uno dei pochi o forse l’unico, decise infatti ormai 8 anni fa di non aderire ad alcuna Unione e per questo i fondi Ato spettanti allo stesso venero congelati in quanto l’allora vertice della Regione Piemonte stabili che tali fondi fossero ripartiti, non come avrebbe senso, ai comuni ma esclusivamente alle Unioni.

Una situazione sbloccata poi dopo anni grazie ad una convenzione tra noi e l’Unione Monviso che ha fatto da passa carte e che tra l’altro approfitto per ringraziare perché senza la stessa nemmeno adesso avremo potuto usare quei fondi. Tutto l’iter ha comportato però un ritardo folle, una riduzione del 10 per cento dei fondi (dispersi per i vari adempimenti) ed un appesantimento dell’iter amministrativo insensato per un importo del genere.

Tutte cose che sarebbero state evitate semplicemente affidando direttamente ai Comuni i fondi. Alla fine di tutta questa vicenda rimane la soddisfazione di aver contribuito a sventare il tentativo di eliminare i piccoli comuni attraverso l’attribuzione di fondi ad altri enti ed anche la consapevolezza che i comuni stessi, se ne hanno la capacità e la voglia, possono essere protagonisti del proprio destino”.

Ritornando ai lavori va detto che sono stati affidati alla ditta Baudino di Pinerolo e che riguarderanno la realizzazione di una grande scogliera e la conseguente sistemazione della strada che dal ponte sul Po al confine con Sanfront porta al bianco santuario della Madonna del Devesio.

Un intervento atteso orami da un po’ di tempo che consentirà nuovamente di transitare in sicurezza sulla carrozzabile. Su via Rubatore si interverrà, invece, per uno smottamento nei pressi del Combal Ignazio che rischia di mettere in pericolo parte della strada comunale. Una situazione che crea pericolo sia per la circolazione stradale sia per il deflusso delle acque nel rio.