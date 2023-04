A Roccabruna l'ultimo saluto a Elena, la 18enne deceduta nell'incidente a Monastero di Dronero

Sarà celebrato mercoledì 19 aprile alle 15 il funerale di Elena Giorsetti, la ragazza di 18 anni morta in un drammatico incidente stradale nella notte tra sabato e domenica scorsi, sulla provinciale 160 vicino all'abitato di Monastero in direzione Castelletto di Busca.

Il funerale sarà celebrato nella chiesa di San Giuliano a Roccabruna. Domani sera, alle 20.30, sempre nella stessa chiesa si terrà la veglia di preghiera.

La notizia della sua morte ha destato profonda commozione.

Elena lascia la mamma Elisa, il papà Bruno, la sorellina Anna, i nonni e tutti i parenti, oltre a tanti amici e ai compagni di scuola del liceo artistico di Cuneo, rimasti scolnvolti dalla terribile notizia della sua morte.

Un incidente, quello di sabato notte, che porta a sette il numero delle vittime, da inizio anno, sulle strade della Granda.

Drammatico il bilancio del sinistro: con Elena viaggiavano altri giovanissimi ragazzi. Uno di loro, anche lui 18enne, di Dronero, è in gravi condizioni al Santa Croce di Cuneo. Ferita anche una ragazza, fortunatamente non in pericolo di vita. La persona alla guida della vettura è in stato di arresto con l'accusa di omicidio di stradale aggravato.