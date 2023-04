E' tornato in attività l'incendio che nella tarda mattinata di ieri (domenica 16 aprile) ha interessato la zona di Roccaforte Mondovì in valle Ellero.



I vigili del fuoco sono in attività sin dalle prime ore del pomeriggio di oggi in località Casali Gavotti. Sul posto anche due elicotteri, un Eriksson e uno dalla Regione Piemonte. Le fiamme non avrebbero al momento interessato abitazioni o persone.



Presenti la squadra di Morozzo e gli AIB provinciali.