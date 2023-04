“Grand Circus”, la Mostra personale di Marco Casentini inaugura presso lo Spazio Contemporary di Viesse Auto in occasione del Salone del Mobile di MIlano

Si inaugurerà giovedì 20 aprile dalle 18 alle 22, presso lo Spazio Contemporary di Viesse Auto, la Mostra personale di Marco Casentini dal titolo “Grand Circus”. L’artista per l’occasione realizzerà una customizzazione di una Mini Minor e tutte le pareti della sede saranno dipinte con le geometrie care all’artista, saranno esposti oggetti da lui customizzati ed appartenenti alla sua collezione privata, e si potranno così ammirare sculture e dipinti degli ultimi anni.

L’artista presenterà inoltre, in collaborazione con il figlio Matteo, giovane artigiano e fashion designer, una serie di borse completamente fatte a mano e dipinte dall’artista come pezzi unici. A completare la Mostra, una installazione eclettica nella quale saranno presenti molte tipologie di opere dell’artista che si susseguiranno sulle pareti come in una parata circense, dove ogni esibizione rappresenta solo se stessa.

Marco Casentini, nato a La Spezia vive e lavora tra Los Angeles e Milano dove insegna pittura all'Accademia di Belle Arti di Brera, ha ricevuto nel 2005 il prestigioso Premio della Pollock-Krasner Foundation di New York per il suo eccezionale contributo artistico.

Ha avuto esposizioni museali presso il Bakersfield Museum of Art - Bakersfield, California, USA, Riverside Art Museum - Riverside, California, USA, CAMeC - La Spezia, Italy, Torrance Art Museum - Torrance, California, USA, Museum für Konkrete Kunst - Ingolstadt ,Germany and Mestna Galerija - Nova Gorica, Slovenia, Universita’ Bocconi, Milano, Reggia di Caserta,Science and Technology Museum, Kuwait City e in gallerie private a Los Angeles, San Francisco, San Diego, Chicago, Miami, New York, Phoenix, Aspen, Palm Desert, Sun Valley, Milano, Luzern, Munchen, Frankfurt and Paris.

La mostra sarà aperta in occasione del Fuori Salone del mobile dal 18 aprile al 23 aprile dalle ore 12 alle 19.30.

www.viesseauto.com

Lo spazio Contemporary di Viesse Auto grazie al suo posizionamento strategico e soprattutto alla sua centralità su Milano, è diventato un punto di riferimento, un laboratorio creativo dove cultura, auto, innovazione e tecnologia trovano un punto di contatto.