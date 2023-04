A Neviglie si inaugura la Tartufaia didattica in occasione della Giornata della Terra

A Neviglie sabato 22 aprile, alle ore 11, in occasione della Giornata Mondiale della Terra sarà inaugurata la Tartufaia didattica “La Fontana”, una piccola area verde immersa nella natura e che consentirà di scoprire i segreti che si celano dietro uno dei frutti più preziosi e rinomati di queste terre. La tartufaia nasce anche a sostegno del progetto Zonta’s Forest: un tributo alla giustizia climatica per un futuro sostenibile e di genere.

L'aumento dei gas serra nell'atmosfera riscalda la Terra e porta a ondate di calore più lunghe e più intense e ad eventi meteorologici più estremi come incendi boschivi, siccità, tempeste e inondazioni e la perdita di biodiversità.

La crescita e la proliferazione del tartufo sono strettamente legate al clima e di conseguenza una riduzione della sua produzione potrebbe compromettere la nostra economia. Infatti il suo pregio gastronomico e la presenza naturale in solo poche regioni del mondo rappresentano un’importante risorsa economica per il territorio da cui traggono origine e per le popolazioni che vi risiedono.

La tartufaia didattica ideata dall’Amministrazione comunale di Neviglie insieme al Gruppo Neviglie Green rappresenta un’azione con una pluralità di obiettivi: un piccolo laboratorio a cielo aperto per la ricerca scientifica, la volontà di proteggere i boschi, ma ha anche un altro obiettivo che guarda al futuro aderendo e sostenendo il progetto Zonta’s Forest del Distretto 30 di Zonta International di cui è membro lo Zonta Club Alba Langhe Roero. Un progetto che si basa sul riconoscere che le nostre attività non sono a emissioni zero e che promuove la piantumazione di alberi per compensare le nostre produzioni di gas serra. Ma pone anche l’attenzione su come il cambiamento climatico stia aumentando la disuguaglianza di genere. Le conseguenze dei cambiamenti climatici causano sconvolgimenti sociali e amplificano le disuguaglianze esistenti - le persone perdono la casa e il lavoro, i poveri diventano più poveri, c'è più stress e violenza - e la disuguaglianza di genere accelera. Possiamo spezzare questa catena di eventi riducendo le emissioni di gas serra e colmando i divari di genere nell'istruzione, nelle opportunità economiche e nel processo decisionale.

La Tartufaia didattica è collocata al fianco della vigna comunale all’ingresso di Neviglie, il progetto ha ottenuto importanti patrocini, quali UNESCO - I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe, Roero e Monferrato e il Centro Nazionale Studi Tartufo.