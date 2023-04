A Savigliano: il "Savix Comics and Bricks" sarà dedicato al giornalista Francesco Gerbaldo

Savigliano si trasforma, sabato 22 e domenica 23 aprile, nella patria del fumetto e dei mattoncini Lego con l’evento «Savix Comics and Bricks».



Un titolo che racchiude, in un gioco di parole, tutta l’essenza della manifestazione saviglianese che saprà affascinare grandi e bambini e, oltre ai collezionisti di fumetti, anche tutto il mondo che gira attorno come quello dei cosplayer, le persone che amano calarsi nei panni di personaggi di fantasia quali supereroi, protagonisti di cartoni animati, videogiochi o film, indossando degli ingegnosi costumi a tema.



La manifestazione, alla sua prima edizione, nasce in ricordo di Francesco Gerbaldo, giornalista saviglianese di 42 anni, deceduto nel marzo del 2022, che lavorava nella redazione del settimanale Corriere di Savigliano. Francesco da sempre nutriva la passione per i fumetti, tanto che dal 2018 collaborava con la Disney per il Magazine di Topolino «Papersera» che aveva ideato.



“La nostra amministrazione comunale - dice il sindaco Antonello Portera - crede nello scopo nobile da cui è scaturita l’idea di realizzare questa manifestazione: ricordare Francesco Gerbaldo, un amico, che è sempre stato presente agli eventi della vita cittadina. È un'iniziativa in cui crediamo molto. Sia perché pensiamo possa attirare in città tanti appassionati del genere ma anche tante famiglie alla ricerca di un momento ludico e spensierato”.



Piazza Santarosa, sarà il cuore pulsante della manifestazione con l'Area expo, curata da Fabrizio Lamberti per la parte dedicata ai Lego, che ospiterà 16 espositori ed un grande palco su cui si alterneranno ospiti, talk-show con influencer e disegnatori, sfilate di cosplayer e l'atteso concerto di Giorgio Vanni, voce delle più celebri sigle di cartoni animati.



“Quando si propone una nuova manifestazione - afferma l’assessore agli eventi Filippo Mulassano - la soddisfazione è sempre tanta, ma in questo caso è accresciuta dal fatto che si tratta di un evento del tutto nuovo sul panorama locale. Abbiamo lavorato intensamente, per oltre sei mesi all’organizzazione di Savix e ci auguriamo che questa prima edizione sia apprezzata dal pubblico".



"Sembra scontato dirlo, - continua Mulassano - ma un evento del genere può riuscire solo se è frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto molti soggetti: dall'Ente manifestazioni, alla Confcommercio, dall'Ufficio manifestazioni del Comune, alla Giunta. Ringrazio i consiglieri Silvia Garaventa, Eleonora Racca, Mattia Giordana, Francesco Villois e tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di «Savix Comics and Bricks» augurandomi che sia apprezzato dal pubblico e che diventi un appuntamento consolidato tra gli eventi della nostra città".



Durante la presentazione di «Savix Comics and Bricks» Francesco è stato ricordato dalla mamma Adonella Fiorito assieme al direttore del Corriere di Savigliano Andrea Giaccardi e dal suo collega, redattore delle strisce comics di Papersera, Fabio Del Prete.



“Ringrazio la determinazione di mio figlio Francesco – dice la mamma Adonella – . Aveva una grande umiltà e non ha mai raccontato quanto il suo lavoro fosse importante per la Disney. Sono fumetti che per me hanno un grande valore. Francesco ha lasciato un’impronta nel suo lavoro. L’ex direttrice della Disney Valentina De Poli – spiega Fiorito - mi ha parlato della determinazione di Francesco e del suo amore per i fumetti che ha portato avanti fino all’ultimo con gli articoli per Papersera. Sono felice che questa prima edizione di Savix Comics sia stata dedicata a lui e di questo sono grata al sindaco Antonello Portera, all’amministrazione comunale e a tutti gli ideatori e organizzatori”.



Gli animatori dell’associazione sportiva Gators rappresentati da Massimiliano Gosio saranno presenti alla manifestazione con uno stand informativo del Progetto Sport & Solidarietà in cui saranno messi in vendita i portachiavi a tema Lego, per autofinanziare le attività estive, che realizzeranno a luglio nella Missione delle suore della Sacra Famiglia a Barbulloje in Albania.



Durante l’evento saviglianese, come ha spiegato il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro, ci sarà una sorta di “gemellaggio” con la Sagra del Gorgonzola che si terrà nella cittadina dal 21 al 30 aprile.

Il programma

AREA EXPO - Piazza Santarosa

SABATO 22 APRILE

- dalle 15.00 Talk: Gioca Giullari e Matteo TeOoh! Boca

- 15.45 Live sketching di Adam Tempesta

- dalle 16.00 Talk: Renato Novara

- dalle 17.00 Talk: Luigi Aimè, Elena Mellano, Pamela Dema Francesca Siviero e Paolo Roasio

- dalle 18.00 Sfilata The Heroes Cosplayer

- 19.00 Quizzone di Espansione Ludica



DOMENICA 23 APRILE

- dalle 10.45 Talk: Lise e Talami

- 11.30 Talk: Emanuele Galletto

- 16.00 Premiazione Concorso Corriere di Savigliano

- 17.00 Premiazione Concorso Papersera

- 18.00 Concerto Giorgio Vanni



AREA BRICKS - Ala Polifunzionale

Sabato 22 aprile, dalle 13.00 alle 20.00, e domenica 23 aprile, dalle 10.00 alle 19.00



AREA GAMES - Piazza del Popolo

SABATO 22 APRILE



- 11.30 -20.00 Gioco libero



- 11.30 - 18.00 Giochi di ruolo (Fabula Ultima, DnD, Pathfinder 2E, Household, e molti altri). Iscrizione presso lo stand di Espansione Ludica



- dalle 14.00 Torneo Magic - Booster draft. Iscrizione presso lo stand di Intavolando o app companion codice 62WXW5G



DOMENICA 23 APRILE

- 9.30 -18.00 Gioco libero

- 9.30 - 18.00 Giochi di ruolo (Fabula Ultima, DnD, Pathfinder 2E, Household, e molti altri). Iscrizione presso lo stand di Espansione Ludica

- dalle 10.00 Torneo Magic – Pauper. Iscrizione presso lo stand di Intavolando o app companion codice QGPJPME



SABATO 22 e DOMENICA 23 APRILE

Area dedicata ai bambini a cura di Ludobus e Circobus di Fuma che ‘nduma



Tutti gli eventi sono gratuiti.