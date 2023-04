Biraghi al fianco della VI Sagra del Gorgonzola di Cavallermaggiore

Anche quest’anno Biraghi sostiene la Sagra del Gorgonzola organizzata da Comune e Pro Loco di Cavallermaggiore, che ogni edizione raccoglie in paese sempre più visitatori che vogliono scoprire e gustare uno dei prodotti principe tra gli erborinati. Sarà l’occasione per festeggiare il grande traguardo appena raggiunto da Biraghi, la cui qualità è stata scelta dalle Nazionali di Calcio per ricaricare gli Azzurri e le Azzurre.



Per l’evento, Biraghi – che dal 1934 è parte integrante della storia e della comunità cavallermaggiorese – fornirà circa una tonnellata di formaggio tra vaschette di Gorgonzola DOP Selezione Gastronomia 200g, Gorgonzola DOP Dolce e Piccante che saranno serviti durante i pranzi e le cene d’eccellenza che si susseguiranno dal 21 al 30 aprile nella tensostruttura riscaldata di 700 mq situata in piazza Baden-Powell, presso cui verrà anche allestito un percorso alla scoperta del Gorgonzola DOP Biraghi costituito da pannelli fotografici che ne raccontano le principali fasi del processo produttivo.



Inoltre, domenica 23, martedì 25 e domenica 30 aprile si terrà la tradizionale Fiera Mercato di San Giorgio che partirà dalla centrale Via Roma sino a raggiungere il piazzale antistante lo Spaccio Freschi Biraghi. La Piazza Vittorio Emanuele II sarà interamente dedicata allo street food all’insegna del gorgonzola, con la presenza anche dello stand Biraghi, presso cui i visitatori avranno la possibilità di acquistare Gorgonzola DOP Dolce e Piccante porzionato al momento. A bordo del famoso Truck brandizzato a tema Nazionale si potranno invece acquistare il Gorgonzola DOP Selezione Biraghi 200g e i Biraghini Snack.



Nel corso dei dieci giorni dell’evento si susseguiranno mostre fotografiche, intrattenimenti per bambini, eventi culturali e spettacoli musicali localizzati sul palco principale di Piazza Vittorio Emanuele II e nell’Ala Comunale.



Il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro esprime così la soddisfazione per un evento che sta vedendo una crescita esponenziale negli anni: «Da sindaco di Cavallermaggiore sono felice dell’arrivo della Sagra del Gorgonzola, che anche quest’anno è frutto della sinergia di un territorio: amministrazione, Pro Loco e soprattutto un’azienda grande come Biraghi, che da sempre lo caratterizza, hanno costruito un evento di grande livello. La crescita di questi anni è dovuta anche al lavoro importante di tanti volontari e alla qualità del prodotto Gorgonzola DOP Biraghi. Per questo ringrazio Bruno e Anna Biraghi per aver scelto ancora una volta di essere al fianco della città di Cavallermaggiore e della sua comunità».



«Questo è un momento speciale per la nostra azienda», afferma Gabriele Bolle, Direttore Marketing della Biraghi S.p.A. «la nostra qualità è stata recentemente scelta dalle Nazionali Italiane di Calcio per ricaricare gli Azzurri e le Azzurre e siamo lieti di celebrare i nostri traguardi con il territorio. La Sagra del Gorgonzola, insieme al nostro prodotto, costituisce un traino per Cavallermaggiore e il Piemonte, attirando in città migliaia di visitatori provenienti da tutta la regione e non solo».