Bra, il Caffè Letterario si tinge d’azzurro con Yeman Crippa ospite d’onore

Il Caffè Letterario di Bra è pronto a far rivivere l’emozione di un’impresa sportiva unica, che ha visto protagonista l’atleta azzurro Yeman Crippa.

Una storia che neanche il più scatenato degli sceneggiatori di Hollywood sarebbe riuscito a scrivere quella di Yeman, il cui vero nome è Yemaneberhan, che in aramaico significa “il braccio destro di Dio”.

È nato a Wollo, in Etiopia, il 15 ottobre 1996. La sua famiglia, originaria del Nord Est del Paese, è stata decimata dalla guerra civile e Yeman è finito, con i fratelli e le sorelle, in un orfanotrofio di Addis Abeba, dal quale è stato adottato, insieme a tutti i familiari, da Roberto e Luisa Crippa, successivamente trasferitisi da Milano in Trentino, precisamente a Montagne (presso Tione).