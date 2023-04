Fiera di Primavera di Scarnafigi: una due giorni di successo all’insegna di Bra, Raschera e Toma Piemontese

Si preannunciava un successo e così è stato. Bra, Raschera e Toma Piemontese confermano di saper tenere fede alle migliori aspettative e la loro partecipazione alla Fiera di Primavera di Scarnafigi ne è stata un’ulteriore dimostrazione. Sabato 15 aprile, in piazza Vittorio Emanuele, i 15 bambini nati nel 2022 a Ruffia e Scarnafigi sono stati premiati con una forma dei prestigiosi formaggi simbolo del territorio, suggellando così un legame sempre più solido tra queste tre Dop e la loro culla per eccellenza.



“È motivo di orgoglio per noi rinnovare un appuntamento che è qualcosa di più di una semplice data sul calendario – ha commentato Marco Quaglia, vice presidente dei Consorzi di tutela di Bra, Raschera e Toma Piemontese Dop -. Omaggiare con queste eccellenze i rappresentanti del domani che verrà rappresenta il miglior auspicio che possiamo fare a una generazione sulla quale è fondamentale investire. Quello che auguriamo loro è di poter crescere sani e felici, accompagnati da simili prelibatezze casearie”.



Alla premiazione ha fatto seguito un aperitivo a buffet con prodotti tipici locali, animato da Enzo e Sonia de Castelli, durante il quale i presenti hanno avuto modo di degustare Bra, Raschera e Toma Piemontese assaporandone pienamente gusto e consistenza.



“A Pranzo col Gnocco” è stato, poi, un momento emblematico dell’ecletticità di Bra, Raschera e Toma Piemontese. Domenica 16 aprile, il padiglione coperto di piazza Don Dao ha ospitato, infatti, un lauto menù a base di prodotti del territorio in cui hanno prevedibilmente trionfato gli amati formaggi. Il folto numero di visitatori che, come ogni anno, ha affollato le vie di Scarnafigi ha avuto modo di assaggiare e acquistare le tre Dop all’interno della mostra mercato dedicata ai prodotti caseari provenienti dalle note aziende della zona e alle eccellenze enogastronomiche locali, allestita ad hoc per consentire di venire maggiormente a contatto con tutte quelle prelibatezze che caratterizzano la cultura gastronomica locale.



Un weekend di grandi soddisfazioni per Bra, Raschera e Toma Piemontese, attori principali delle nostre cucine. Una tradizione con una storia secolare che contribuisce a consolidare il legame tra questi tre formaggi e un territorio sempre più fiero di dar vita a tesori simili in grado di rappresentarlo nel miglior modo possibile, come sottolineato dalle parole di Franco Biraghi, presidente dei tre Consorzi di tutela: “Ringrazio la città di Scarnafigi, il sindaco e la Pro loco, per averci ospitato anche quest’anno. Non è un caso che una realtà così importante per l’agroalimentare della Granda sia nota con il nome di Città dei Formaggi, simbolo dell’universo lattiero caseario. È un onore per noi poter ribadire nuovamente il profondo attaccamento che ci lega ai luoghi in cui diamo vita a questi grandi formaggi”.



I bambini premiati

Scarnafigi – Cristian Angaramo, Cassandra Ariaudo, Camilla Bollati, Zoe Bonino, Maria Crosetto, Ariela Gjergji, Michelle Jakini, Ginevra Luani, Gabriel Marashi, Loris Ndoja, Mabel Ndokaj Gaspri, Aboubacar Niare, Cesare Varetto, Roel Vataj



Ruffia – Valerio Minetti