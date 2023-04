Gli appuntamenti previsti a Paesana per celebrare la Festa della Liberazione

È stato definito dall’Amministrazione comunale di Paesana il programma per le celebrazioni del 25 Aprile, che quest’anno si terranno nel fine settimana del 22 e del 23 aprile prossimi.

In occasione della ricorrenza dell’Anniversario della Liberazione, sabato 22 aprile, nella sala incontri allestita all’interno dell’ex asilo, in Piazza Vittorio Veneto, verrà presentato in collaborazione con il locale Gruppo Alpini “La Guerra del Piero”, libro di Salvatore Goffi.

“Forse un’impresa unica nel suo genere – si legge nella presentazione del volume di Goffi -: ripercorrere a distanza di ottanta e più anni, le tappe di vita militare di un alpino, Piero Seminario, classe 1920, scomparso un anno fa. Piero, alpino della Julia, non aveva mai voluto raccontare la sua storia, intrisa di tristezza e coraggio, paura e malinconia, rabbia e nostalgia, affetto e delusione. Sullo sfondo le Alpi tra Italia e Francia, le montagne di Albania e Grecia, la sterminata steppa russa. Sempre vicina a lui, tra il 1940 e il 1943, una mitraglia: quello era il suo ruolo.

Dopo un primo “rifiuto della memoria”, con gli anni il vecchio alpino si sblocca e inizia a parlare, dopo aver visto un quadro che gli ricorda un episodio vissuto in Russia. Fino a diventare un fiume in piena. Salvatore coglie l’attimo, registra tutto, legge, corregge e infine dà alle stampe un libro dal forte risvolto umano: “La guerra del Piero”, essenziale e diretto, con le parole del protagonista riportate fedelmente, fatta salva la traduzione dal dialetto all’ Italiano.

Dopo le prime presentazioni, lo stop imposto dalla pandemia. Adesso Goffi ha ripreso in mano il progetto, decidendo di presentare il libro nelle località italiane attraverso le cui caserme è transitato l’Alpino. Nei giorni scorsi ha iniziato da Vipiteno questo singolare giro attraverso l’Italia costituito da almeno una decina di tappe che andranno dalle più vicine (Peschiera, Brescia) a quelle a media distanza (Casteldelfino e Paesana) a ridosso del confine francese, e poi Udine, ma anche Bari, e Brindisi, i due porti che collegavano allora con il fronte balcanico”.

Domenica 23 aprile, invece, si terrà la commemorazione in occasione della Festa della Liberazione. Il ritrovo è previsto per le ore 09.30 in Piazza Piave. Da qui, autorità civili e militari, Associazioni combattentistiche e d’Arma, scolaresche e popolazione, accompagnate dalla Banda musicale di Paesana, partiranno in corteo, per poi rendere onore ai Caduti alla lapide di Via Nazionale, al monumento di Via Roma, alla lapide di fronte al Municipio di Via Barge e al monumento in Piazza Statuto. Proprio in Piazza Statuto sono poi previste le allocuzioni ufficiali, prima dello scioglimento del corteo