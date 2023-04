La mostra dell’Artigianato inaugura a Saluzzo la sua 85° edizione

Venerdì 21 aprile alle 17.30 a Casa Cavassa e poi a Palazzo Monterosso (ex istituto d’arte Bertoni) si inaugura la Mostra Nazionale dell’Artigianato, in programma fino all’1 maggio, primo appuntamento del ricco cartellone di Start a Saluzzo.

Vedrà una partecipazione numerosa di espositori. Oltre quaranta artigiani e ditte presenti per esporre e proporre opere e realizzazioni nei due palazzi in via San Giovanni, come sotto il Porticato dell’Antico Palazzo Comunale, in Salita al castello.

E' l'85ma edizione: una storia di tradizione importante a Saluzzo e nelle Terre del Monviso, che si declina quest’anno, come tutte le altre manifestazioni di Start sul concetto “Essenziale”, nato dalla riflessione degli organizzatori sull’attualità e su cosa ci sta accadendo, in particolare sul tema della natura o sul dar voce ad essa.

Casa Cavassa, sarà ancora “la Casa dell’Artigianato”, dove il moderno artigianato dialoga con il passato del Marchesato nel percorso di sale affascinanti del museo civico, mentre Palazzo Saluzzo di Monterosso, eccezionalmente aperto dopo essere stato sede scolastica fino al 2012 e prossimo al restauro, ospiterà workshop, formazione e incontri tematici.

Molti degli artigiani che partecipano a START e che hanno studiato in quelle stesse aule, avranno la possibilità di rivivere gli spazi da protagonisti del mestiere per il quale si sono formati.

L’Artigianato, proposto nelle diverse espressioni "racconterà" il legno, il tessuto e il cuoio, la ceramica, il ferro, l’arte dell’ombrello e la liuteria, il gioiello. Al centro, la filiera e la sostenibilità.

Come le altre edizioni, Start darà anche visibilità alla formazione professionale svolta all’interno dell’istituto penitenziario “Rodolfo Morandi” di Saluzzo.

Negli spazi del Quartiere durante la manifestazione accesso libero a due mostre. "Le Storie Dentro” dedicata a Pierantonio Masotti, un percorso antologico attraverso gli ultimi dieci anni delle opere dell’artista e Il “Suono Essenziale”, dalla preistoria all’epoca post industriale.

La rassegna è organizzata da Fondazione Bertoni e Comune di Saluzzo con la collaborazione di Stefano Raimondi, Direttore Artistico di ArtVerona, con ESPERIENZA, Paratissima e Fondazione Garuzzo.

Collaborano all’evento: Fondazione CRSaluzzo, Urca, Ratatoj, Itur - MuSa, Fondazione Scuola APM, Istituti Scolastici Saluzzesi, Enti e Associazioni del territorio.

Orari

Casa Cavassa: domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19; giorni feriali dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle 18.

Palazzo Saluzzo di Monterosso: sabato 22 e 29 aprile - dalle 14 alle 19 domenica 23 e 30 aprile - dalle 10 alle 19