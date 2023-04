Pedalanghe a Cossano Belbo. Vincono Arias Cuervo e Costanza Fasolis (VIDEO)

Il vice campione mondiale di mountain bike, il colombiano Arias Cuervo Diego Alfonso si è aggiudicato la Pedalanghe 2023 precedendo di 28 secondi il roerino Diego Rosa e di circa 4 minuti Stefano Goria.

In campo femminile trionfo di Costanza Fasolis, davanti a Valentina Picca e a Yara Sabrina Monte.

Questi i verdetti sportivi della 10° edizione della Gran Fondo Pedalanghe, seconda prova del circuito Marathon Bike CUP Specialized Mtb, svolta ieri, domenica 16 aprile, sui 47 km di saliscendi fra le colline di Pavese, nei territori Unesco dei comuni di Rocchetta Belbo, Castino, Trezzo Tinella, Mango e Cossano Belbo.

In quest’ultimo paese la partenza e l’arrivo della gara, perfettamente organizzata dalla Asd Dynamic Center Valle Belbo in collaborazione con la Asd Pedale Canellese, il Comune e la Pro Loco di Cossano Belbo e il supporto tecnico di Winning Time.

L’atleta della Hubbers Polimedical, specializzato in questo tipo di gare, ha concluso la sua prova in 2 ore e 17 minuti, alla media stratosferica di 20,5 km/h su un dislivello positivo di +1700, avendo ragione di un tenace Diego Rosa, in gara per la Taddai Factory Team e ottimo secondo. Stefano Goria della Mentecorpo Cicli Drigani Pro Team ha completato il podio maschile.

Monologo di Costanza Fasolis nella prova femminile, conclusa dalla talentuosa portacolori della Mentecorpo Cicli Drigani Pro Team in 2 ore e 53 minuti, davanti a Valentina Picca (Scott Sumin) e Yara Sabrina Monte (Racing Team Rive Rosse), staccate rispettivamente di 13 e 15 minuti, ma comunque molto brave.

Nella gara breve sui 23 Km e dislivello +750 in campo maschile ha prevalso Luca Beltrame (Ciclo Polonghera), che ha preceduto di 11 soli secondi Bernardo Vallone e di 24 secondi Giuseppe Delfino.

Nella prova breve femminile vittoria di Giovanna Zoppi (7 Watt per kilo Italia), davanti a Miriana Castello e Maria Lucia Ciancelli.

Oltre 400 gli iscritti, di cui 330 alla prova lunga, con una partecipazione di atleti da tutta Italia, indice di qualità del percorso, per una competizione unica nel suo genere in Piemonte, che non ha nulla da invidiare alle classiche Gran Fondo nazionali e internazionali.

Inoltre sono stati 35 gli iscritti alla E-Bike adventure di 23 km con pedalata assistita, che ha permesso a molti appassionati di conoscere le colline patrimonio Unesco e le straordinarie offerte paesaggistiche e culturali del territorio.

Un evento da incorniciare e riproporre nel 2024.