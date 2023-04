Pronto a tornare il 'TEDxCuneo': in San Francesco i live della terza edizione dell'evento

Un format composto da talk frontali di massimo 18 minuti l’uno e incentrati su un tema sufficientemente ampio da permettere a relatori completamente differenti – ma, ovvio, con grande competenza in una delle sue accezioni specifiche – di poterlo trattare da punti di vista differenti. È la formula del ‘TEDx’, che nella sua versione cuneese è pronto a tornare il 6 maggio in una nuova e prestigiosissima cornice, quella del complesso monumentale di San Francesco nel capoluogo.

La nuova edizione

La terza edizione dell’iterazione cuneese dell’evento internazionale avrà come tema ‘Extraordinario’, un ‘campo lungo’ sulla vita e l’opportunità di guardare lontano spingendosi in percorsi del tutto inesplorati. “L’idea era quella di parlare di qualcosa che fosse fuori dalla normalità per come comunemente intesa, ma anche di ciò ciascuno di noi vive come ordinario e magari non lo è. Un’ode alla vita e all’apprezzamento di quel che abbiamo e facciamo” dice Davide Bonino, licenziatario TED e coordinatore generale di Cuneo, intervistato per l’occasione.



L’edizione 2023 dell’evento comprenderà un totale di otto relatori – di cui quattro già resi noti tramite il sito internet dell’evento - , e un piano editoriale che l’organizzazione svelerà pian piano. “I talk avranno luogo in live all’interno, appunto, di San Francesco, un’opportunità importante per la quale ringraziamo il Comune – aggiunge Bonino – e un passaggio importante per lo sviluppo del nostro evento. Sarà anche disponibile online e in piazza Virginio tramite un ledwall riservato a chi non avrà avuto l’occasione di acquistare i biglietti veri e propri”.

La storia e il successo di 'TEDxCuneo'

La versione cuneese dell’evento nasce nel 2019 grazie a un gruppetto di circa quindici volontari tra i 18 e i 60 anni (ormai passato alle 70 unità). Arriva insomma a 13 anni dall’apertura ufficiale dei ‘TEDx’ al resto del mondo e lo scoppio della pandemia fa slittare la primissima edizione al maggio 2021.



Questo primo evento - dedicato alla necessità di trovare un momento di riflessione rispetto a una vita sempre più frenetica e dal titolo ‘Festinalente’ - ha raccolto otto relatori e un discreto successo: le registrazioni dei talk sono state fatte al Varco di Cuneo e poi messe in streaming dal sito dell’evento. Il secondo evento, del 2022, è stato dedicato alla parola ‘Ubuntu’, sinonimo di fratellanza, empatia e accettazione dell’altro: ha visto presenti al Varco nove relatori per un centinaio di spettatori e ha impegnato un gruppo di lavoro e coordinamento di quasi 40 persone. Questo secondo appuntamento ha fatto registrare il sold out per gli incontri dal vivo – con oltre 300 biglietti venduti – e circa 430 iterazioni sul sito.

“Organizzare un ‘TEDx’ è un lavoro complesso perché l’azienda richiede il rispetto di regole particolarmente ferree, specie a livello tecnico, in modo che il senso del format sia sempre lo stesso e con le medesime caratteristiche – aggiunge ancora Bonino - ; per esempio a ogni relatore viene affiancato uno o più coach, scelti tra gli organizzatori, in modo che tutto venga realizzato come deve. Tutto è fattibile, però, è il riscontro sul pubblico e sulla credibilità dell’evento stesso parla chiaro: quest’anno siamo pronti a fare anche meglio”.