Saluzzo, al teatro Magda Olivero lo spettacolo "Noi quattro"

Il Teatro del Marchesato si inserisce anche quest’anno nel manifesto delle celebrazioni “1945-2023 Aprile. Un mese di Resistenza” con lo spettacolo “Noi quattro” scritto da Anna Maria Faloppa e Valerio Dell’Anna e diretto da Valerio Dell’Anna, in scena venerdì 21 aprile ore 21 presso il Teatro civico Magda Olivero. Lo spettacolo ripercorre le vite dei quattro fratelli saluzzesi Frusso, già raccontati nel libro “Quattro vite per un ideale” di Patrizia Frusso e Gianni Neberti, edito da Fusta nel 2015, a cui la messa in scena si ispira.

In scena: Marco Bassignano, Valerio Dell’Anna, Martina Gonella, Tiziana Rimondotto e Matteo Rosso. Lo spettacolo “Noi quattro” rientra nella stagione di teatro amatoriale organizzata al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo da Ratatoj Aps in collaborazione con il Comune di Saluzzo e la Compagnia teatrale Primo Atto.