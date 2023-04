Supermoto: Mauro Cucchietti superlativo ad Ottobiano

Ottobiano (PV), 16 aprile. La pista South Milano di Ottobiano, nel pavese, ha ospitato, nello scorso week end, la prima prova degli Internazionali d’Italia di Supermoto, alla quale hanno preso parte anche due portacolori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo e due del Moto Club Busca.

Il trinitese Mauro Cucchietti è stato l’assoluto protagonista della classe S5, che lo ha visto primeggiare ogni volta che è sceso in pista, dalle qualifiche, alle prove ufficiali, sino alle due manche in programma, che lo hanno portato a salire sul più alto podio di giornata ed alla conquista della tabella rossa di campionato precedendo il teatino Daniele di Cicco.

Sentiamo quanto ha riferito telefonicamente il trinitese: “E’ stata una giornata da incorniciare, poiché di più non potevo proprio fare! Ho fatto mie le qualifiche e la pole, vincendo entrambe le manche. Nella prima sono partito al comando e non ho avuto problemi ad amministrare il vantaggio accumulato nei confronti del mio diretto avversario, transitando per primo sotto la bandiera a scacchi. In gara due ho nuovamente effettuato una buona partenza, riuscendo a rintuzzare tutti gli attacchi di Di Cicco, anche se ero un po’ stanco. Voglio ringraziare Gazza Racing per la preparazione della moto, Marco Pisarra che me l’ha settata al meglio, permettendomi di conquistare la tabella rossa di leader del campionato e Supermoto Italia per le foto. Ringrazio anche chi mi sostiene: Officine LA.RA., Dentis Riciclaggi, Canavese Assicurazioni, CTEenergy ed Officina Bruno Vissio. Adesso vedrò di allenarmi al meglio per la gara in programma a Battipaglia (SA) in data 7 maggio. Desidero inoltre dedicare un pensiero ai familiari del pilota di Fossano che ha perso la vita sul circuito di Misano Adriatico”.

Classe S5, la classifica di giornata e di Campionato: 1° Mauro Cucchietti (Honda Gazza Racing - M.C. Bisalta Drivers Cuneo); 2° Daniele Di Cicco (TM - I Briganti della Torre); 3° Raffaele Pirri (Yamaha - Fathers E Sons); 4° Roberto Bellu (Yamaha - 8biano); 5° Paolo Marchioni (TM - M.C. della Futa).

Nella classe S3, che ha gareggiato insieme alla S5 con classifiche separate, si è imposto Felix Wegscheider (Husqvarna - M.C. Egna Neumarkt), precedendo Tomaso Pompilio (TM - M.C. Cervellin); 3° Luca Calligaris (Honda - Aneip Olos); 4° Michele Ferrari (Honda - Team Rosso E Nero); 5° Lorenzo Ferro (TM - Ditraverso).

L’altro alfiere del M.C. Bisalta Drivers Cuneo, il transalpino Alexandre Di Maggio (Honda), impegnato nella SM1 Fast, ha incontrato alcune difficoltà, che l’hanno costretto solamente in quattordicesima posizione nella gara andata ad Erik Tesconi, (TM - Ligurbike), che ha regolato Nico Grazioli (TM - Bellinzago); Tommaso Parrini (TM - Megan Racing); Riccardo Montanino (KTM - Gaerne) e Christian Bellemo (Honda - Gaerne).

Elia Sammartin (TM - Gaerne) si è aggiudicato la classe SM1 Pro, che ha visto salire sul secondo gradino del podio Milan Sitniansky (Honda); 3° Mickael Amodeo (Husqvarna); 4° Luca D’Addato (TM - 8biano); 5° Fabrizio Bartolini (Honda - M.C. 04 Park).

Nella SM4, che si corre esclusivamente su asfalto, Riccardo Borgogno (TM) ed Alex Sciorsi (Honda) entrambi del M.C. Busca, si sono piazzati rispettivamente in decima e tredicesima posizione nella gara vinta da Marco Malone (Honda - M.C. F. Pietrinferni), con Alessandro Morosi (Honda - MC 52 Racing Team) secondo, Alex Ruiz (TM) terzo, Kevin Vandi (TM - Smr Motoclub) quarto ed Alessandro Sciarretta (Honda - Zpm Motorsport Racing) quinto.

Nelle altre categorie in programma non era impegnato alcun altro pilota del cuneese.