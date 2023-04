Il ministro Pichetto Fratin a Bra per parlare di energia e ambiente nel Piemonte che cambia

Ambiente, emergenza energetica, economia verde e progresso sostenibile: ecco le parole chiave dell’odierno dibattito politico. Temi di scottante attualità, che non riguardano soltanto l’Europa, ma anche il nostro Piemonte, in procinto di attrezzarsi per affrontare adeguatamente queste sfide.

Quali risorse sarà necessario trovare? Come e quando verranno trovate? Su questi temi e su questi interrogativi si terrà un’importante quanto interessante occasione di confronto a Bra, sabato 22 aprile, ore 10,30, presso la Sala Montà dell’Hotel Cavalieri, in piazza Arpino 37, durante il prossimo incontro organizzato da Forza Italia nella provincia Granda.

Introdotti dal vicepresidente del Consigliere regionale Francesco Graglia, interverranno il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, onorevole Gilberto Pichetto Fratin, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il l'onorevole Marco Perosino, attuale consigliere del Ministro per la Pubblica Amministrazione, senatore Paolo Zangrillo.