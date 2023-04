Le istanze del tavolo frutta Monviso alla Commissione Europea

Il Tavolo Frutta Monviso, dopo aver incontrato l’Assessore Regionale Marco Protopapa, il Senatore Giorgio Maria Bergesio, le Onorevoli Monica Ciaburro e Chiara Gribaudo, nelle scorse settimane ha incontrato l’europarlamentare Gianna Gancia per esporre le ormai note difficoltà del settore.



Rientrata al Parlamento Europeo la stessa dichiara: "In seguito a un proficuo incontro con i rappresentanti del Tavolo Frutta Monviso avvenuto a Lagnasco il giorno 20 marzo, ho presentato oggi due interrogazioni alla Commissione europea per affrontare le sfide del settore agricolo nel Piemonte e in Italia".



"La prima interrogazione riguarda la strategia Farm to Fork e la necessità di concedere deroghe per l’utilizzo di principi attivi indispensabili, aumentare i fondi per la ricerca e focalizzare l’attenzione sulle Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA). La seconda interrogazione affronta le difficoltà legate alle tensioni geopolitiche e agli accordi bilaterali, chiedendo alla Commissione di valutare le iniziative dei governi degli stati membri e garantire una concorrenza equa nel mercato interno dell’UE. Sono determinata a lavorare per soluzioni sostenibili e praticabili, sostenendo le esigenze delle nostre imprese agricole e promuovendo un approccio costruttivo e attento. Ringrazio i rappresentanti del Tavolo Frutta Monviso per il loro impegno e la collaborazione".